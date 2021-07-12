12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Küçük kızın bacakları arabanın altında kaldı! Korku dolu anlar kamerada
İstanbul Kağıthane'de facianın eşiğinden dönüldü. Sokakta oynayan 10 yaşındaki Merve Özkök, kamyonetin yolu kapatmasıyla nedeniyle geri manevra yapan otomobilin altında kaldı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, bacakları ezilerek yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 11:07
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