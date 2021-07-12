12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Zonguldak Mithatpaşa Tüneli son durum | 45 yıllık hasret sona eriyor! 30 dakikadan 5 dakikaya inecek
Zonguldak Mithatpaşa Tüneli ne zaman bitecek | Zonguldak'ta 45 yıllık hayal gerçek oluyor. Zonguldak-Kilimli arasındaki 10,8 kilometrelik yol Mithatpaşa Tünelleri sayesinde 5,7 kilometreye düşecek. Yapımı devam eden tünellerin 2021 yılı sonunda tamamlanıp trafiğe açılması bekleniyor.
Giriş Tarihi: 12.07.2021 11:20 Güncelleme Tarihi: 12.07.2021 11:23
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