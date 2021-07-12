Zonguldak Mithatpaşa Tüneli son durum | 45 yıllık hasret sona eriyor! 30 dakikadan 5 dakikaya inecek

Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yalan değil adam yaptırıyor. Bu dereler de pislikten geçilmiyordu. İkinci makas mevkisi dört dörtlük olacak. Bu tünellerle Kilimli yarım saat bile sürmez. Önceden insanlar trenle gidiyordu. Ama şimdi rahat. 10-15 dakikada ulaşıyorlar. Tüneller açılınca trafikte rahatlar. Şurası dört dörtlük olacak. Ben ölmezsem, görebilirsem ne mutlu. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Böyle adam başımıza gelmez" diye konuştu.