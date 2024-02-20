Müge Anlı'daki Birsen Sarıçiçek olayı herkesi şoke etti! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Canlı yayına bağlanan Birsen'in sözleri Rahmi Bey'i çileden çıkardı: "Ahlak edep kalmamış"

Üç çocuğunun annesiz büyümesini istemediğini dile getiren Ali Sarıçiçek, karısının kandırıldığı noktasında ısrarlıydı. "Ben onu 'pisliğim' diye severdim. O da bana 'pisliğim ve öküzüm' derdi" ifadeleriyle ilişkilerinin durumunu ortaya koydu. Ayrıca, eşinin kaçarken engelli çocuklarının maaşını aldığını da dile getirdi.