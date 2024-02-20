20 Şubat 2024, Salı
Müge Anlı'daki Birsen Sarıçiçek olayı herkesi şoke etti! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Canlı yayına bağlanan Birsen'in sözleri Rahmi Bey'i çileden çıkardı: "Ahlak edep kalmamış"
24 yaşındaki eşi Birsen Sarıçiçek'in evden kaçmasıyla birlikte, Ali Sarıçiçek ve kayınpederi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Ali Sarıçiçek, eşini "pisliğim" diyerek sevdiğini ve geri dönmesi için çağrıda bulundu. Programda, Ali Bey'in daha önce 6 kez aldatıldığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratırken, Birsen Hanım ise kısa sürede bulundu. Ancak eve geri dönmek istemeyen Birsen'in açıklamaları herkesi şaşırttı. İşte, Müge Anlı'nın Birsen Sarıçiçek olayının detayları...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:13
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