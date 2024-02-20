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Haberler Galeri Müge Anlı'daki Birsen Sarıçiçek olayı herkesi şoke etti! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Canlı yayına bağlanan Birsen'in sözleri Rahmi Bey'i çileden çıkardı: "Ahlak edep kalmamış"

Müge Anlı'daki Birsen Sarıçiçek olayı herkesi şoke etti! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Canlı yayına bağlanan Birsen'in sözleri Rahmi Bey'i çileden çıkardı: "Ahlak edep kalmamış"

24 yaşındaki eşi Birsen Sarıçiçek'in evden kaçmasıyla birlikte, Ali Sarıçiçek ve kayınpederi Müge Anlı'nın programına katılarak yardım istedi. Ali Sarıçiçek, eşini "pisliğim" diyerek sevdiğini ve geri dönmesi için çağrıda bulundu. Programda, Ali Bey'in daha önce 6 kez aldatıldığını itiraf etmesi büyük şaşkınlık yaratırken, Birsen Hanım ise kısa sürede bulundu. Ancak eve geri dönmek istemeyen Birsen'in açıklamaları herkesi şaşırttı. İşte, Müge Anlı'nın Birsen Sarıçiçek olayının detayları...

Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 16:13
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Müge Anlı’da dakikalar içinde bulundu! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Birsen Sarıçiçek Rahmi Bey’i çileden çıkardı: Ahlak edep kalmamış

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ali Sarıçiçek, kayınpederiyle birlikte eşine geri dönme çağrısı yaptı. Eşini çok saf olarak tanımlayan Ali Sarıçiçek, "Onu Mahmut'un elinden kurtarmak istiyorum" dedi.

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Müge Anlı’da dakikalar içinde bulundu! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Birsen Sarıçiçek Rahmi Bey’i çileden çıkardı: Ahlak edep kalmamış

Ali Sarıçiçek, eşinin kendisiyle evlenmeden önceki sevgilisi Mahmut ile kaçtığını ifade etti. "Daha önce de mesajlaşmalarını yakalamıştım. Her seferinde pişman olup özür diledi, ben de affettim" diye konuştu.

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Müge Anlı’da dakikalar içinde bulundu! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Birsen Sarıçiçek Rahmi Bey’i çileden çıkardı: Ahlak edep kalmamış

Üç çocuğunun annesiz büyümesini istemediğini dile getiren Ali Sarıçiçek, karısının kandırıldığı noktasında ısrarlıydı. "Ben onu 'pisliğim' diye severdim. O da bana 'pisliğim ve öküzüm' derdi" ifadeleriyle ilişkilerinin durumunu ortaya koydu. Ayrıca, eşinin kaçarken engelli çocuklarının maaşını aldığını da dile getirdi.

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Müge Anlı’da dakikalar içinde bulundu! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Birsen Sarıçiçek Rahmi Bey’i çileden çıkardı: Ahlak edep kalmamış

Baba, kızının eve geri dönmesini istediğini belirtirken damadını savundu. Birsen'in Ali'ye kaçtığını ve severek evlilik yaptığını ifade eden acılı baba, "Kızım güvende olmayabilir" dedi.

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Müge Anlı’da dakikalar içinde bulundu! Çocuğunun engelli maaşıyla kaçtı! Birsen Sarıçiçek Rahmi Bey’i çileden çıkardı: Ahlak edep kalmamış

Canlı yayına bağlanan Birsen Sarıçiçek, "Ben evli olduğumdan beri sevgilim var. Bunu tazen biliyorlar" diyerek izleyenleri şoke etti. Sevgilisinin yanında mutlu olduğunu dile getiren Birsen Sarıçiçek, kocasına ve çocuklarına dönmeyeceğini vurguladı.