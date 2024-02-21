Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Kırlarda yiyecek arayan yılkı atları ve kar üstünde koşturan dağ keçileri drone kamerasıyla görüntülendi. Yılkı atlarının sürü halinde gezmelerinden kurtların avladıkları bir yılkı atını parçalamasına kadar birçok yaban hayatı bir bir kayıt altına alındı. İşte yurttan yaban hayatına dair o görüntüler...