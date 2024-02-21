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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında
Kırlarda yiyecek arayan yılkı atları ve kar üstünde koşturan dağ keçileri drone kamerasıyla görüntülendi. Yılkı atlarının sürü halinde gezmelerinden kurtların avladıkları bir yılkı atını parçalamasına kadar birçok yaban hayatı bir bir kayıt altına alındı. İşte yurttan yaban hayatına dair o görüntüler...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:07Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:07