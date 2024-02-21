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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Kırlarda yiyecek arayan yılkı atları ve kar üstünde koşturan dağ keçileri drone kamerasıyla görüntülendi. Yılkı atlarının sürü halinde gezmelerinden kurtların avladıkları bir yılkı atını parçalamasına kadar birçok yaban hayatı bir bir kayıt altına alındı. İşte yurttan yaban hayatına dair o görüntüler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 10:07
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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Yılkı atları kırlarda gezerken, dağ keçileri de karda koşturuyor.

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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü drone kamerasıyla yurt yaban hayatını kayıt altına almaya devam ediyor.

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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Kırlarda dolaşarak yiyecek arayan yaban atları ve karla kaplı tepelerde adeta cirit oynar gibi oradan oraya koşturan dağ keçileri görüntülendi.

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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Afyonkarahisar'ın ormanlık ve dağlık alanlarında bulunan yaban hayvanlarını görüntülemek üzere kurulan fotokapanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınarak müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Sürü halinde avlayıp paramparça ettiler! Yaban hayatı drone kamerasında

Görüntüler vahşi doğa belgesellerini aratmadı. Akbabaların muhteşem görüntüsü kayda alındı.