20 Şubat 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Çanakkale'de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

Çanakkale'de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

Çanakkale Biga'da kendisinden boşanmak isteyen eşini çamaşır ipiyle boğarak öldüren ardından da belediye çöplüğüne gömen Fırat Y.'nin olaydan 5 ay önce eşini ve albino hastası görme engelli iki kızını diri diri yakmaya çalıştığı ortaya çıktı. Katil, şeytani planı emniyette itiraf ederken; talihsiz kadın ve 5-6 yaşlarındaki iki kızın o gün şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:23
  • 1
  • 10
Çanakkale’de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

Çanakkale Lapseki'de 12 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen yangın iddiaya göre şöyle gelişti. Eşi Fırat Y.'den kısa bir süre önce ayrılarak Lapseki'ye, baba ocağına dönen Saliha Gizem Y., Süleyman Paşa Mahallesi Çanakkale Caddesi'ndeki bir apartmanın en üst katında iki engelli kız çocuklarıyla yaşamaya başladı.

  • 2
  • 10
Çanakkale’de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

EVDE KİMSE YOKTU
Talihsiz kadın, 12 Ağustos tarihinde annesi P.N.Ş.'nin doğum gününü kutlamak için yanına iki kızını da alarak akşam saatlerinde evden ayrıldı.

  • 3
  • 10
Çanakkale’de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

ÖNCE PATLAMA SESİ DUYULDU
Doğum gününü ailesiyle birlikte bir Restorantta kutlayan Gizem Y. o gece ailesinde kalmaya karar verdi. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde Gizem Y.'nin evinde önce küçük çaplı bir patlama sesi duyuldu. Ardından ev, bir anda alev yumağına döndü.

  • 4
  • 10
Çanakkale’de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

İTFAİYE OLAY YERİNDE
Çevredekilerin ihbarıyla Lapseki Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri kısa bir sürede olay yerine ulaşırken, yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı.

  • 5
  • 10
Çanakkale’de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Yangın da ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk incelemede bir bulguya rastlanılamadı. O gece yangından evde olmadıkları için son anda kurtulan Gizem Y. ise babası A.Ş. ile birlikte Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Fırat Y.'nin gönderdiği ölüm ve tehdit mesajlarını göstererek yangını eşinin yapmış olabileceğini söyledi. Gizem Y., mesajlarında "Seni diri diri yakacağım" yazan eşi Fırat F.'den şikayetçi oldu.