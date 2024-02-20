Çanakkale’de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yangın da ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili ilk incelemede bir bulguya rastlanılamadı. O gece yangından evde olmadıkları için son anda kurtulan Gizem Y. ise babası A.Ş. ile birlikte Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek eşi Fırat Y.'nin gönderdiği ölüm ve tehdit mesajlarını göstererek yangını eşinin yapmış olabileceğini söyledi. Gizem Y., mesajlarında "Seni diri diri yakacağım" yazan eşi Fırat F.'den şikayetçi oldu.