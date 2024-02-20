20 Şubat 2024, Salı
Çanakkale'de kan donduran cinayet: Diri diri yakamayınca belediye çöplüğüne gömdü
Çanakkale Biga'da kendisinden boşanmak isteyen eşini çamaşır ipiyle boğarak öldüren ardından da belediye çöplüğüne gömen Fırat Y.'nin olaydan 5 ay önce eşini ve albino hastası görme engelli iki kızını diri diri yakmaya çalıştığı ortaya çıktı. Katil, şeytani planı emniyette itiraf ederken; talihsiz kadın ve 5-6 yaşlarındaki iki kızın o gün şans eseri hayatta kaldığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 20.02.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 15:23
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