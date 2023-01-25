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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yine Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe olayında yeni iddialar gündeme geldi. Eşinin kaçırılmış olabileceği şüphesi üzerinde duran Fikri Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak" dedi.
Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:57Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:57