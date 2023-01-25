Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder. Ama kendisi bilir ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum" dedi.