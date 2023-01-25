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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla yine Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe olayında yeni iddialar gündeme geldi. Eşinin kaçırılmış olabileceği şüphesi üzerinde duran Fikri Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak" dedi.

Giriş Tarihi: 25.01.2023 15:57 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 15:57
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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

Tokatlı Fikri Gökçe, eşinin kaçırılmış olabileceği iddiasında bulunarak "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak" dedi.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Arife Gökçe'nin kaybındaki sır perdesi aralanamadı.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

40 gün önce biranda ortadan kaybolan 5 çocuk annesi Arife Gökçe'den yapılan aramalarda bir ize rastlanmadı. Çaresiz bekleyişini sürdüren Fikri Gökçe, adalete güvendiğini söyledi.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

Evine köyünden birilerinin girerek eşini kaçırdığını ileri süren Gökçe, "Mesaj atıyor diye olayı şüpheli Sinan'ın üzerine yıkarım diye düşünüyorlar. Bunun cezası ağır olacak. Hayatımı artık sadece eşime adadım. Çoluğum çoğuma sebep olmadan bu olayı ben kendim halledeceğim. İnşallah kemiğine kadar bulacağım. Bugün olmaz ise yarın olur. Kapıma kilit vuranın kapısına kilit vuracağım. Önce adalet diyorum. Adalet bunu yapmadığı takdirde bunu ben kullanacağım. Her kimse şunu iyi bilsin cezaevinde yatan birisiyim. Beni saf görmesin. Ceza affından faydalanmak istiyorsa avukatına haber etsin. Geri dönüş suçunu yarı yarıya affeder. Ama kendisi bilir ben kimseye yalvarmıyorum. Ben adalete güveniyorum" dedi.

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Müge Anlı’daki Arife Gökçe olayında şok iddia! Eşi Fikri Gökçe konuştu: Sinan Sardoğan bu yüzden susuyor

"SİNAN KORKUTULDUĞU İÇİN KONUŞMUYOR"

Gökçe, olayın şüphelisinin silahla korkutulmuş olduğunu ileri sürerek şu ifadeleri kullandı: