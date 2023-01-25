25 Ocak 2023, Çarşamba
Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz'deki deprem Marmara'yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!
Doğu Akdeniz'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki deprem akıllara İstanbul depremini getirdi. Daha büyük bir depremi tetikler mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Muğla açıklarında hissedilen deprem tedirginlik oluştururken konuya ilişkin detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz'deki deprem Marmara'yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı...
Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:48
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