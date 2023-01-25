Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz’deki deprem Marmara’yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.