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Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz'deki deprem Marmara'yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

Doğu Akdeniz'de meydana gelen 5.7 şiddetindeki deprem akıllara İstanbul depremini getirdi. Daha büyük bir depremi tetikler mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. Muğla açıklarında hissedilen deprem tedirginlik oluştururken konuya ilişkin detaylar öğrenilmeye çalışılıyor. Peki Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz'deki deprem Marmara'yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:48
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Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz’deki deprem Marmara’yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

Akdeniz depremi Marmara'yı etkiler mi sorusu sıklıkla araştırılmaya başlandı. 25 Ocak Çarşamba günü meydana gelen depremin ardından vatandaşlar konuya ilişkin detayları öğrenmeye çalışıyor. Daha büyük bir deprem olur mu sorusu akıllara gelirken merak edilenleri Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında cevapladı. Peki Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz'deki deprem Marmara'yı tetikler mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz’deki deprem Marmara’yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, merkez üssü Akdeniz'de korkutan bir deprem meydana geldi. Saat 15.37'de yerin 30 kilometre altında gerçekleşen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi 5.7, AFAD ise 5.4 olarak duyurdu.

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Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz’deki deprem Marmara’yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

Aynı bölgede peş peşe 2.4, 2.9 ve 3.0 büyüklüğünde artçı depremler meydana geldi.

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Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz’deki deprem Marmara’yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Akdeniz olarak kayıtlara geçen deprem, Muğla başta olmak üzere Antalya, Aydın ve Denizli illerinde de hissedildi.

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Büyük İstanbul Depremi olacak mı? Akdeniz’deki deprem Marmara’yı tetikler mi? Uzmanlar yorumladı!

BAKAN KURUM'DAN DEPREM AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor." ifadelerini kullandı.