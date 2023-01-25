Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzecek haber geldi. Kanser hastalığına yakalandığı açıklanan usta oyuncu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Kolpaçino, Kutsal Damacana gibi filmlerde aldığı rollerle tanınan Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Peki Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?