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Haberler Galeri Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Aydemir Akbaş'tan sevenlerini üzecek haber geldi. Kanser hastalığına yakalandığı açıklanan usta oyuncu ile ilgili detaylar araştırılıyor. Kolpaçino, Kutsal Damacana gibi filmlerde aldığı rollerle tanınan Aydemir Akbaş'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Peki Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.01.2023 12:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 12:29
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Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Kolpaçino, Kutsal Damacana gibi filmlerle tanınan Aydemir Akbaş sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu. Üzücü haberi alan sevenleri usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili detayları öğrenmeye çalışıyor. Peki Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte oynadığı dizi ve filmler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

AYDEMİR AKBAŞ'TAN KÖTÜ HABER!

Usta oyuncu Aydemir Akbaş'tan kötü haber geldi. 86 yaşındaki Akbaş, sosyal medya hesabından kansere yakalandığını duyurdu.

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Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Aydemir Akbaş, kötü haberi yayınladığı Instagram hesabından şu ifadelere yer verdi:

"Herkese merhaba. Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim Sn. Dursun Buğra kontrolünde başladı.

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Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

Şuan Kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim, şimdilik yazmaya ve çalışmaya devam… Sevenlerime, yakınlarıma selamlar sevgiler. "

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Aydemir Akbaş kanser mi, ne kanseri? Sağlık durumu nasıl? Oyuncu ve senarist Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

AYDEMİR AKBAŞ NE KANSERİ?

86 yaşındaki Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen ve oyuncu Aydemir Akbaş'ın şu an için ne kanseri olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Konuya ilişkin gelişmeleri haberimizden takip edebilirisiniz.