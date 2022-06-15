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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 10 gün önce Antalya'da kayıplara karışan genç adama ait bir iz aranırken olay yeri inceleme son görüldüğü eve gitti. Araştırılmalarda Ahmet Ataoğlu'na ait eşyaların bulunmasının ardından cinayet şüphesi ağırlık kazandı. Annesinin canlı yayındaki feryatları ise yürek yaktı. İşte Ahmet Ataoğlu'nun kaybıyla ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.06.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 14:35
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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybında sıcak gelişmeler yaşandı. Olay yeri inceleme ekipleri Ahmet Ataoğlu'ndan bir iz aramaya devam ederken annesinin gözyaşları yürek yaktı.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Ataoğlu ailesi, oğulları Ahmet Ataoğlu'nun 5 Haziran'dan bu yana kayıp olduğunu söyledi. 34 yaşında olan Ahmet'in en son arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ve bir daha da haber alınamadığını ileri sürüldü.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Güvenlik güçlerinin şu ana kadar ifadesine başvurduğu arkadaşları ise çelişkili ifadeler verirken 10 gündür kayıp olan Ahmet Ataoğlu'na ait motosikleti de geç adamın kaybından bir gün sonra bulundu.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Kayıptan bir gün sonra genç adama ait motosikletin, maskeli ve şapkalı bir kişi tarafından yol kenarına bırakıldığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı

Bugün Müge Anlı canlı yayınında olay yeri inceleme ekipleri olaydan bir gün sonra oraya bırakılan motosiklette inceleme yaptı.