15 Haziran 2022, Çarşamba
Müge Anlı’daki Ahmet Ataoğlu’nun kaybında cinayet şüphesi! Eşyaları o evde bulundu! Annesinin feryatları yürek yaktı
Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılan Ahmet Ataoğlu'nun kaybıyla ilgili yeni gelişmeler yaşandı. 10 gün önce Antalya'da kayıplara karışan genç adama ait bir iz aranırken olay yeri inceleme son görüldüğü eve gitti. Araştırılmalarda Ahmet Ataoğlu'na ait eşyaların bulunmasının ardından cinayet şüphesi ağırlık kazandı. Annesinin canlı yayındaki feryatları ise yürek yaktı. İşte Ahmet Ataoğlu'nun kaybıyla ilgili son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.06.2022 14:29 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 14:35
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