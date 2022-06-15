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Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 15:28
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Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'şer yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

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Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

"ABİMİ UYARARAK DAVRANIŞLARINI ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM"
Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Sel, "Benim arabamdan inmemin asıl sebebi, müştekilerin aracıma çarpmış olmalarından kaynaklanmaktadır.

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Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

Kimsenin arabasının önünü kesmeye yönelik bir davranışım bulunmamaktadır. Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır.

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Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen 'hürriyeti tahdit' ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım" dedi. Sanık Hasan Sel ise daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, şikayetçi olduklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

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Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

MÜTALAADA, 24 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aracı kullanan sanıklardan Hüseyin Sel'in müştekilerin aracına doğru hamle yaptığı, boş olan yolda herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıkları anlatıldı. Sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıldan 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Hasan Sel hakkında "kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini kaydeden savcı, Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti. Sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması istendi.