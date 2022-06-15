Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi

MÜTALAADA, 24 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aracı kullanan sanıklardan Hüseyin Sel'in müştekilerin aracına doğru hamle yaptığı, boş olan yolda herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıkları anlatıldı. Sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıldan 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Hasan Sel hakkında "kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini kaydeden savcı, Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti. Sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması istendi.



