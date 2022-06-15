15 Haziran 2022, Çarşamba
Hamile kadına dehşeti yaşatan Baklavacı kardeşlere şok! Savcı 24 yıl istedi
Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı gerekçesiyle 5'er yıl hapis cezasına çarptırılan Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanıkların 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 15:28 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 15:28
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