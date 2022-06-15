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Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶

Düzce'de 1,5 yaşındaki masum bebeğin, kimi günler annesinin, kimi günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak dolaştırıldığı gün yüzüne çıktı. Anne, çocuğunu bez ile mama karşılığında halasına kiraladığını anlatırken dilencilerin akıllara durgunluk getiren bu düzenini zabıtanın dikkati bozdu.

Giriş Tarihi: 15.06.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 14:01
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Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶

Geçen cuma günü sokaklarda dilencilik yaptığı belirlenene üçü çocuk beş şahsa zabıta ekipleri tarafından işlem yapılmıştı.

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Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶

Ekipler, bu defa da ikisi çocuk olmak üzere üç kişinin dilencilik yaptığı ihbarını aldı.

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Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Harekete geçen ekipler, Çoban Kavşağı'nda dilenenleri suçüstü yakaladı.

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Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK…

Dilenen kadının kucağındaki 1,5 yaşındaki çocuk, zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

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Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶

O BEBEĞİ DUYGU SÖMÜRÜSÜ İÇİN SIRAYLA KULLANMIŞLAR

Kadının kucağındaki bebeğin, geçtiğimiz cuma günü yakalanan 14 yaşındaki bir başka dilenci çocuğun kucağında olduğu belirlendi.