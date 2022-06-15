15 Haziran 2022, Çarşamba
Hayrete düşüren dilencilik yöntemi! Zabıta ekipleri şoke oldu👶
Düzce'de 1,5 yaşındaki masum bebeğin, kimi günler annesinin, kimi günler de halasının kucağında dilencilik için sokak sokak dolaştırıldığı gün yüzüne çıktı. Anne, çocuğunu bez ile mama karşılığında halasına kiraladığını anlatırken dilencilerin akıllara durgunluk getiren bu düzenini zabıtanın dikkati bozdu.
Giriş Tarihi: 15.06.2022 13:55 Güncelleme Tarihi: 15.06.2022 14:01
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