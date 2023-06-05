05 Haziran 2023, Pazartesi
Kastamonu'da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi
Kastamonu'nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı. Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Öte yandan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. İnebolu-Kastamonu kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi
Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:39
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