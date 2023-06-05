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Kastamonu'da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçe merkezinden geçen Söke Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle çayın etrafında bulunan bodrum ve giriş katta oturanlar ile araçların tahliyesine başlandı. Meteorolojinin "turuncu kod" uyarısında bulunduğu Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Öte yandan şiddetli sağanak sebebiyle okullar 1 gün tatil edildi. İnebolu-Kastamonu kara yolunda sel nedeniyle çökme meydana geldi

Giriş Tarihi: 05.06.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 05.06.2023 10:39
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Kastamonu’da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

Afet ve Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kırmızı kod uyarısı yapılan Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kastamonu’da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

İki kez sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da gece saatlerinden itibaren tekrar çay ve dereler taşma noktasına geldi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi merkezinden geçen Söke Çayı'nın taşkın riskine karşı ilçede tedbirler artırıldı. İnebolu ilçesinde giriş kat ile birinci katta oturan ailelerin üst katlara çıkması ya da evlerini tamamen boşaltmaları istenerek, Söke Çayı çevresinde bulunan araçlarında kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Kastamonu’da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ile zabıta ekipleri, araçlarla sık sık devriye atarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına yönelik uyarıda bulunmaya devam ediyor.

İnebolu'da Söke Çayı üzerinde su seviyesinin yükselmesiyle birlikte İnebolu Devlet Hastanesinin önüne doğru da sular gelmeye başladı. Ev ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, ellerinde küreklerle suyu tahliye etmeye çalışırken, olumsuz hava koşulları sebebiyle oluşturulan kriz masası ile tüm kurumlar teyakkuza geçirildi.

Öte yandan 2021 yılında büyük sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinde de sağanak yağış ile birlikte bazı apartmanların bodrum ve giriş katlarını su bastı. Su seviyesi asansör seviyesine kadar yükselirken vatandaşlar ekiplerden yardım istedi.

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Kastamonu’da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı.

Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşımın sağlanamıyor.

Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

Evini su basan bir kişi, her yıl yağışların başlamasıyla birlikte evlerini su bastığını ve her defasında aynı rezilliği yaşadıklarını belirterek, "İnebolu'da birinci katta oturuyorum. Yağmur yağmaya başlayasıya evimi su basıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ev sahipleri yüksek kiralar istemesini biliyorlar ama evi sel bastı dediğimiz zaman da başka yerleri gösteriyorlar. Her yıl bizler yağmur yağdığı zaman nöbet tutuyoruz sabahlara kadar" dedi.

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Kastamonu’da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

DERE SULARI YÜKSELDİ, İŞ YERİ VE EVLERİ SU BASTI
2021 yılında sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde gece boyu etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesinin yükseldiği Ezine Deresi'nde taşmalar meydana geldi. İnebolu'da ise Söke Deresi'nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle dere kenarında bulunan bazı iş yeri ve evleri su bastı. Burada yaşayan vatandaşlar itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından tahliye edildi. Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürüyor.