Kastamonu’da kırmızı alarm: Dereler taştı evleri su bastı! İnebolu ilçesi tahliye ediliyor | Bölgede okullar tatil ilan edildi

Çatalzeytin ilçesinde de şiddetli yağışla birlikte ilçe merkezi ile köylerinde birçok evi ve iş yerini su bastı.

Şiddetli yağışlarla birlikte menfez köprüler zarar görürken bazı köylere de ulaşımın sağlanamıyor.

Ayrıca İnebolu, Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin bölgesinde sağanak yağışın halen devam ederken, özellikle İnebolu ilçesinde kriz masası oluşturuldu.

Evini su basan bir kişi, her yıl yağışların başlamasıyla birlikte evlerini su bastığını ve her defasında aynı rezilliği yaşadıklarını belirterek, "İnebolu'da birinci katta oturuyorum. Yağmur yağmaya başlayasıya evimi su basıyor. Yetkililerin bu konuya bir çözüm bulmasını istiyoruz. Ev sahipleri yüksek kiralar istemesini biliyorlar ama evi sel bastı dediğimiz zaman da başka yerleri gösteriyorlar. Her yıl bizler yağmur yağdığı zaman nöbet tutuyoruz sabahlara kadar" dedi.