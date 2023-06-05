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Marmara ondan sorulur! Boğaz'ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

Dünya Çevre Günü her yıl 5 Haziran'da doğayı ve dünyayı korumak için olumlu çevresel eylemlerde bulunmaya yönelik küresel farkındalığı artırmak amacıyla kutlanmasına rağmen yeryüzü günümüzde halen bir çok çevre sorunu ile karşı karşıya bulunuyor. Türkiye Çevre Ajansı adına Marmara Denizi'nde yapılan denetim uçuşlarıyla hem su üzerinde hem de karada kirlilik kaynakları tespit ediliyor. Kirliliğin önlenmesi amacıyla deniz uçağıyla denetimler yapılıyor, kirliliğe sebebiyet veren deniz araçlarına ceza uygulanıyor.

Giriş Tarihi: 05.06.2023 16:00
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Marmara ondan sorulur! Boğaz’ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

İzmit Körfezi'nde 2007 yılından bu yana hem deniz üzerinde hem de karadan oluşabilecek kirliliklerle ilgili uçakla denetim yapılıyor.

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Marmara ondan sorulur! Boğaz’ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

Uçuşlarda hem su üzerinde hem de karada kirlilik kaynakları tespit ediliyor.

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Marmara ondan sorulur! Boğaz’ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

Havadan geniş bir alanın kontrolünü sağlayan uçak, deniz kirliliğiyle mücadele çerçevesinde yetkilendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) adına ocak ayından bu yana Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere tüm Marmara'da denetim uçuşuna başladı.

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Marmara ondan sorulur! Boğaz’ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

Deniz üzerinden de kalkış yapabilen ve şimdiye kadar TÜÇA adına 80 saatlik denetim uçuşu gerçekleştiren uçaktaki görevliler, kirliliği merkeze anlık olarak bildirirken, denizi kirleten gemilere ekiplerce anında müdahale edilmesini sağlıyor.

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Marmara ondan sorulur! Boğaz’ı kirleten gemilere tek tek fatura kesilecek

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Seka Park'tan havalanan deniz uçağı İstanbul ve Yalova'da denetimleri görüntüledi.