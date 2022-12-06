06 Aralık 2022, Salı
Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Ayşenur Ataş olayı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Canlı yayını katılan Mehmet Ataş 18 yaşındaki kızı Ayşenur'un 70 yaşındaki Kahraman tarafından kaçırıldığını söyledi. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke etti. Mehmet Ataş, yaşlı adamın yaptığı muskaları da stüdyoya getirdi. Müge Anlı muskanın içinden çıkanları gösterince herkes şoke oldu.
Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:30
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