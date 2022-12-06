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Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen Ayşenur Ataş olayı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Canlı yayını katılan Mehmet Ataş 18 yaşındaki kızı Ayşenur'un 70 yaşındaki Kahraman tarafından kaçırıldığını söyledi. "70'lik ihtiyar, tılsım yaparak kızımı kandırıp kaçırdı" diyen gözü yaşlı babanın sözleri milyonları şoke etti. Mehmet Ataş, yaşlı adamın yaptığı muskaları da stüdyoya getirdi. Müge Anlı muskanın içinden çıkanları gösterince herkes şoke oldu.

Giriş Tarihi: 06.12.2022 16:26 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 16:30
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Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Mehmet Ataş 18 yaşındaki kızı Ayşenur Ataş'ın 70 yaşındaki Kahraman tarafından kaçırıldığını iddia etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti

"TILSIM YAPARAK KAÇIRDI"

Kızının bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Ataş, "18 yaşındaki kızımı 70 yaşındaki Kahraman isimli ihtiyar kaçırdı. Kızımı tılsım yaparak kandırdı. Kızım kaçtıktan sonra evin her yerinde tılsımlar bulduk." dedi.

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Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti

Kızını kaçıran Kahraman'ın evli ve 6 çocuk babası olduğunu belirten Mehmet Ataş, "Adamın yanında olduğunu biliyoruz fotoğraflar var. Kızıma ev ve dükkan açmış." dedi.

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Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti

"ÖNCE EŞİMİ KANDIRDI"

Tılsım bozma iddiasıyla eşinden de 10 bin lira aldığını söyleyen Ataş, "Bu adam önce eşimi kandırmıştı. Güya annem bana tılsım yapmış. 'Tılsımı bozdum para getir' diyerek eşimden 10 bin lira almış. Eşim halen kendisine inanıyor. Kızıma şantaj yaparak elinde tutuyor" diyerek yardım çağrısı yaptı.

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Müge Anlı’da ‘üfürükçü’ skandalı! Önce annesini sonra kızını kandırdı! Yazdığı muskadan çıkanlar şoke etti

70 yaşındaki adamın muskalar yazdığını, tılsım yaptığını ifade eden Ataş, bu muskalardan birini canlı yayına getirdi. Ayrıca Ataş, evde onlarca muskanın olduğunu ve bunların tanesine 600 TL verdiklerini söyledi.