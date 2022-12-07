HaberlerGaleriEn çok hangi burçlar etkilenecek? 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
En çok hangi burçlar etkilenecek? 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...
8 Aralık tarihinde gerçekleşecek dolunay sonrasında birçok burç etki altına girecek. Özellikle ikizler burcunda olanları hareketli günler bekliyor. Burçlar üzerinde 5 Aralık – 11 Aralık tarihleri arasında etkili olması beklenen dolunayın en çok etkiyi hangi burçlara yapacağı ise merak ediliyor. Astrologlar, gerçekleşen doğa olayları üzerine burçlara olacak etkileri açıkladı. İşte, Dolunaydan etkilenecek o burçlar...