En çok hangi burçlar etkilenecek? 8 Aralık Dolunay etkisi geliyor! Çile, mutluluk, aşk, para... Boğa, Aslan, Terazi, Başak, Yay...

Milliyet'in haberine göre, 8 Aralık Perşembe, 2022'nin son dolunayı İkizler burcunda gerçekleşecek. 9 Ekim ile başlayan ve 16 derecede gerçekleşecek 7 dolunay serisi 6 Nisan'a kadar devam edecek. Ekim 2022'den Mayıs 2023'e kadar önce Satürn, ardında da Uranüs hepimizi sınayacak. Gerek ilişkilerimizde gerekse alışkanlıklarımızda işlevini bitirmiş her şeyi bırakma zamanı. Bu dolunaylar her ayın ilk 10 gününde doğanları daha fazla etkileyecek.