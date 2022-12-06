İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul'da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından dolayı Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 21 saat su verilmeyeceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından su kesintisinin saat kaçta düzeleceği araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beşiktaş ve Sarıyer'de sullar saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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