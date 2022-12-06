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Haberler Galeri İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul'da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?

İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul'da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer'de sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından dolayı Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 21 saat su verilmeyeceği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından su kesintisinin saat kaçta düzeleceği araştırılmaya başlandı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beşiktaş ve Sarıyer'de sullar saat kaçta gelecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.12.2022 12:32 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 12:32
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İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul’da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer’de sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular saat kaçta gelecek? İSKİ tarafından 6 Aralık Salı tarihli su kesintisi listesi paylaşıldı. İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağı duyurularak, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde 21 saat su verilmeyeceği açıklandı. Peki, 6 Aralık İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Beşiktaş ve Sarıyer'de sullar saat kaçta gelecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul’da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer’de sular ne zaman gelecek?

BEŞİKTAŞ VE SARIYER'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Beşiktaş ve Sarıyer ilçesinde 06 Aralık 2022 Salı günü saat 10:00'da başlayan su kesintisi, 07 Aralık 2022 Çarşamba günü saat 07:00'de sona erecek.

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İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul’da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer’de sular ne zaman gelecek?

İSKİ DUYURDU

İSKİ'den Beşiktaş ve Sarıyer'de 21 saat su kesintisi yapılacağı duyurulan açıklamada, "İstinye ve Yeniköy ana isale hatlarında ekonomik ömrünü tamamlamış, sık arıza veren kısımların yenileme ve bağlantı çalışmaları yapılacağından zorunlu olarak; 06 Aralık 2022 Salı günü 10:00 ile 07 Aralık 2022 Çarşamba günü 07:00 saatleri arasında 21 saat süreyle aşağıdaki bölgelere su verilemeyecektir." denildi.

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İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul’da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer’de sular ne zaman gelecek?

Su Alamayacak Bölgeler;

Beşiktaş İlçesi: Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

Sarıyer İlçesi: Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya ve Kireçburnu Mahalleleri.

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İSKİ saat vererek duyurdu! İstanbul’da 21 saat su kesintisi... 6 Aralık Beşiktaş ve Sarıyer’de sular ne zaman gelecek?

6 ARALIK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da 6 Aralık Salı günü su kesintisi yapılacak ilçeler ve saatleri: