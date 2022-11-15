16 Kasım 2022, Çarşamba
İstek parça cinayeti! Onur Şener davasında serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi
Ankara'da 45 yaşındaki müzisyen Onur Şener'in sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı reddettiği için öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede tutuklu üç şahsın yanı sıra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gözde G. ve Jale E. hakkında da 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Şahit beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in, şüpheli üç erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu şahısların hepsinin beraber Onur Şener'e saldırdıklarının altı çizildi.
Giriş Tarihi: 15.11.2022 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 15:03
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