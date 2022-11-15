İstek parça cinayeti! Onur Şener davasında serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi

HEP BERABER SALDIRDILAR

Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in 3 erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu kişilerin hepsinin birlikte maktule saldırdığı belirtildi. Şüphelilerden Gözde G.'nin, "Onur Şener'i iteklemeye çalıştım; ancak gücüm yetmedi" ifadesine yer verilerek, şüphelilerin hepsinin maktule saldırdığı, her birinin birlikte suç işleme kararına bağlı olarak, bilinçli ve iradi hareket birliğiyle fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, her birinin suçun icrasında üstlendiği roller ve katkılarının Onur Şener'in direncini kırdığına dikkat çekildi. Şüphelilerin, cam bardaklarla acıma hisleri olmaksızın vahşi bir yöntemle eylemi gerçekleştirdikleri ve sırf öldürmüş olmak için öldürdükleri belirtilerek, TCK'nın 82/1.b maddesinde düzenlenen 'canavarca hisle kasten öldürme' suçunu işledikleri belirtildi. Şüphelilerden İlker Karakaş'ın bardakla Onur Şener'in kafasına vurduğu, sonra yumruk atmaya başladığı, bu sırada Şener'in kız arkadaşı Pelin T.'nin araya girip İlker Karakaş'ı uzaklaştırmaya çalıştığına da iddianamede yer verildi.