İstanbul'da büyük yangın: Seyir halinde araç alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.