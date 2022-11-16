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Haberler Galeri İstanbul'da büyük yangın: Seyir halinde araç alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

İstanbul'da büyük yangın: Seyir halinde araç alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.

Giriş Tarihi: 16.11.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 01:19
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İstanbul’da büyük yangın: Seyir halinde aracı alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

Alınan bilgiye göre, Kocamustafapaşa Caddesi'nde ilerleyen otomobilin sürücüsü, aracından dumanların yükseldiğini fark edince, yol kenarında durarak çevredekilerden yardım istedi.

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İstanbul’da büyük yangın: Seyir halinde aracı alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

Otomobili tamamen saran alevler, yol kenarında park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi.

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İstanbul’da büyük yangın: Seyir halinde aracı alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstanbul’da büyük yangın: Seyir halinde aracı alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

İtfaiye görevlileri, otomobillerden birinde patlamaya da yol açan yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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İstanbul’da büyük yangın: Seyir halinde aracı alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!

Bina ile ATM'de de soğutma çalışması yapıldı.