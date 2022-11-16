16 Kasım 2022, Çarşamba
İstanbul'da büyük yangın: Seyir halinde araç alev aldı park halindeki 4 otomobile sıçradı!
İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otomobilde çıkan ve park halindeki 4 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alevler olay yeri yakınındaki bir bina ile otomatik para çekme makinesine (ATM) de zarar verdi. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen araçlar, çekici yardımıyla götürüldü.
Giriş Tarihi: 16.11.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 01:19
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