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27.09.2019

Kayıp Satı Ermiş hakkında Müge Anlı canlı yayınında flaş iddia: Ev sahibi Yunis Bey para karşılığı... |Video

Kayıp Satı Ermiş hakkında Müge Anlı canlı yayınında flaş iddia:Ev sahibi Yunis Bey para karşılığı... Müge Anlı'daki Satı Ermiş olayıyla ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında araştırılan 52 yaşındaki Satı Ermiş'e ne oldu? Ankara Beypazarı'nda yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Satı Ermiş'ten 23 Ağustos'tan bu yana haber alınamıyor. Satı Hanım'ı son gören kişi Feyat Araz'ın sakladığı gerçek ne? Ev sahibi Yunis Bey ile Satı Hanım arasında nasıl bir bağ var? Yunis Bey'in anlattıklarından sonra Müge Anlı son bölümde (27 Eylül Cuma) neler yaşandı? Feyat Bey evli olduğunu saklayarak Satı Ermiş'i kandırdı mı? İşte 27 Eylül Cuma günü Müge Anlı'da kayıp Satı Ermiş ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

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