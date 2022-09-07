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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan'a pahalıya patladı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık hikayesi şaşkına çevirdi. 47 yaşındaki Serap Turfan, kendini 'Kubilay' olarak tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, programda öğrendikleriyle şaşkına döndü. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:46Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 13:48