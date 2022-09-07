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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan'a pahalıya patladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık hikayesi şaşkına çevirdi. 47 yaşındaki Serap Turfan, kendini 'Kubilay' olarak tanıtan Emrah Özdemir tarafından 300 bin lira dolandırıldı. İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Müge Anlı'nın kapısını çalan Serap Turfan, programda öğrendikleriyle şaşkına döndü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 13:48
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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan’a pahalıya patladı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündeme gelen dolandırıcılık hikayesi gündeme oturdu! Canlı yayına yüzlerce ihbar yağdı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan’a pahalıya patladı

İstanbul'da yaşayan 47 yaşındaki Serap Turfan kendisini büyük bir yalanın içerisinde bulduğunu, sevdiği adama 300 bin TL kaptırdığını öne sürdü.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan’a pahalıya patladı

Kendisini 'Kubilay' olarak tanıtan ve iş adamı olduğunu söyleyen Emrah Özdemir, Serap Turfan'ın hesaplarından 'Canım erkeğime ödeme gönderiyorum', 'Borç ödemem', 'Dolar ödemem' yazarak kendi hesabına para gönderdi.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan’a pahalıya patladı

BORÇ BATAĞINA SAPLANDI

Güzel bir aşk yaşayacağını zannederken borç batağına saplanan Serap Turfan, iddiasına göre sevgilisini bambaşka biri olarak tanıdı, vaatlerine aldandı.

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Müge Anlı’da şaşırtan olay! İnandı, güvendi, binlerce lirasından oldu! Aşk Serap Turfan’a pahalıya patladı

Serap Turfan, yaptığı açıklamada, "Benden tablo almaya geldi. Kendisini 'Kubilay' olarak tanıttı. Büyük bir aileden olduğunu söyledi. 1 Ağustos'tan önce tanıştık kendisiyle. Benden tablo almaya geldi.