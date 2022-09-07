Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, su altında suç delillerinin bulunmasından boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya kadar çok farklı alanlarda görev yapıyor.En sık çalışma yaptıkları Seyhan Nehri'nin de yer yer bulanık ve karanlık olmasından dolayı "karanlık suların delil avcıları" olarak anılan dalgıç polisler, Adana'nın yanı sıra Hatay ve Osmaniye'yi de kapsayan sorumluluk sahalarında görev yapıyor. İşte "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler...