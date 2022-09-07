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Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, su altında suç delillerinin bulunmasından boğulma tehlikesi geçirenleri kurtarmaya kadar çok farklı alanlarda görev yapıyor.En sık çalışma yaptıkları Seyhan Nehri'nin de yer yer bulanık ve karanlık olmasından dolayı "karanlık suların delil avcıları" olarak anılan dalgıç polisler, Adana'nın yanı sıra Hatay ve Osmaniye'yi de kapsayan sorumluluk sahalarında görev yapıyor. İşte "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler...

AA
Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:39
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Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinde görevli "kurbağa adamlar" diye tabir edilen dalgıç polisler, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürütüyor.

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Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

Amirlik bünyesinde görevli 8 dalgıç polis ve 6 "gemi adamı", su altındaki zorlu görevlerini her iklim koşulunda yürütebilmek için düzenli şekilde antrenman ve eğitimler gerçekleştiriyor.

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Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

Dalışlar yaparak kendilerini sürekli formda tutan "kurbağa adamlar", Seyhan Baraj Gölü'nde yoğun faaliyet yürütüyor.

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Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

En sık çalışma yaptıkları Seyhan Nehri'nin de yer yer bulanık ve karanlık olmasından dolayı "karanlık suların delil avcıları" olarak anılan dalgıç polisler, Adana'nın yanı sıra Hatay ve Osmaniye'yi de kapsayan sorumluluk sahalarında görev yapıyor.

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Adana’da karanlık suların “delil avcıları”! Onlar kurbağa adamlar

Gece saatlerinde de dalış yapabilen ekip, su altındaki delillerin bulunması, boğulma tehlikesi geçirenlerin kurtarılması, suda kaybolanların cesetlerinin çıkarılması ve sel olayları gibi çok farklı alanlarda faaliyet yürüterek Emniyet Müdürlüğüne güç katıyor.