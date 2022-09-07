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Haberler Galeri Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde 7 aylık hamile kadının içinde olduğu araca saldırdığı sebebiyle beşer sene hapis cezasına çarptırılan baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesi'nin bozma ardından tekrar yargılandığı davada karar çıktı. Zanlı Hüseyin Sel'in cezası indirildi.

Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 13:33
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Pendik’te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme zanlılar Hasan ve Hüseyin Sel ile ilgili 'Hürriyeti Tahdit' suçundan ayrı ayrı 4 sene 2 ay hapis cezası verdi.

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Pendik’te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Zanlı Hüseyin Sel hakkında 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 10 ay hapis cezası vererek erteledi.

PENDİK'TE TRAFİK MAGANDASININ SALDIRISINA UĞRAYAN HAMİLE KADIN YAŞADIĞI DEHŞETİ ANLATTI | VİDEO İZLE


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Pendik’te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu.

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Pendik’te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Sanık Hüseyin Sel'in de aracını müştekilerin otomobilinin önüne kırarak durdurmaya zorladığı belirtilen iddianamede, her iki kardeşin de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' ve 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

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Pendik’te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.