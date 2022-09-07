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Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı
İstanbul'un Pendik ilçesinde 7 aylık hamile kadının içinde olduğu araca saldırdığı sebebiyle beşer sene hapis cezasına çarptırılan baklavacı Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesi'nin bozma ardından tekrar yargılandığı davada karar çıktı. Zanlı Hüseyin Sel'in cezası indirildi.
Giriş Tarihi: 07.09.2022 13:33Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 13:33