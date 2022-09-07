Pendik’te hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşlerin tekrar yargılandığı davada karar çıktı

Sanık Hüseyin Sel'in de aracını müştekilerin otomobilinin önüne kırarak durdurmaya zorladığı belirtilen iddianamede, her iki kardeşin de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' ve 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.