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Müge Anlı'da Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetlerinde çarpıcı iddia: ‘Öldürdüğünü itiraf etti’

Atv'nin rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Lütfiye Gündüz'ü arama çalışmaları sürerken kaybın Nezen Germiyen cinayetiyle bağlantılı olduğu şüphesi gündeme gelmişti. Her iki kadının çevresinde aynı isimler olması cinayetlerin birbiriyle bağlantılı olduğu iddiasını gündeme getirirken iki konuda da Ahmet Taşkın'ın adının geçtiği adının geçtiği tespit edilmişti. Canlı yayına gelen bir telefon ise herkesi şoke etti. Nezen Germiyen cinayeti ile ilgili çarpıcı iddia ortaya atıldı.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 14:17 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 14:39
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Müge Anlı'da Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetlerinde çarpıcı iddia: ‘Öldürdüğünü itiraf etti’

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 8 yıl önce ortadan kaybolan Lütfiye Gündüz olayı araştırılmaya devam ederken kaybın Nezen Gündüz cinayetiyle bağlantılı olabileceği iddiası gündeme gelmişti.

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Müge Anlı'da Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetlerinde çarpıcı iddia: ‘Öldürdüğünü itiraf etti’

2013 yılında henüz 13 yaşındayken öldürülen Nezen Germiyen cinayetiyle, 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı arasındaki bağlantı araştırılmaya devam edildi.

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Müge Anlı'da Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetlerinde çarpıcı iddia: ‘Öldürdüğünü itiraf etti’

Hem Nezen Germiyen'in hem Lütfiye Gündüz'ün üzerlerinden para kazanılan kişiler tarafından öldürüldüğü iddia edildi.

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Müge Anlı'da Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetlerinde çarpıcı iddia: ‘Öldürdüğünü itiraf etti’

Her iki kadının da çevresin de aynı insanların olması "Nezen Germiyen ve Lüftiye Gündüz'ü aynı kişi mi öldürdü?" sorularına neden olurken; görgü tanıklarının ifadeleri şüpheleri artırdı.

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Müge Anlı'da Lütfiye Gündüz ve Nezen Germiyen cinayetlerinde çarpıcı iddia: ‘Öldürdüğünü itiraf etti’

Lütfiye Gündüz'ün 8 yıl önce esrarengiz şekilde kaybolmadan önce son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştüğü tespit edildi. Ancak her iki olayda Ahmet Taşkın'ın isminin de geçtiği ortaya çıktı.