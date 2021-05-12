Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Şanlıurfa'da uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı. Öte yandan dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 14:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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