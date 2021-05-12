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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Şanlıurfa'da uzunlukları 2 metreyi geçen ve dünyanın en zehirli yılanları olarak bilinen engereklerin çiftleşme dansı kameraya yansıdı. Öte yandan dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu.

Giriş Tarihi: 12.05.2021 14:28 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 14:31
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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde engerek türü yılanlar çiftleşirken görüldü.

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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Dünyanın en zehirli yılan türlerinden biri olduğu bilinen ve ısırması halinde 10 dakika içerisinde öldürebilen engerek türü yılanların görülmesi korkuttu.

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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Bozova ilçesine bağlı Boztepe kırsal mahallesinde tarlaya giden çiftçiler, yol üzerinde uzunlukları 2 metreyi geçen iki yılanı görünce cep telefonu kamerası ile kayıt almaya başladı.

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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Bir süre çiftleşen yılanları uzaktan seyreden çiftçilerin yılanlara zarar vermediği görüldü.

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Dünyanın en zehirli yılanı Türkiye'de görüldü! Isırığı 10 dakika içinde öldürüyor!

Engerek türü yılanlar bir süre çiftleşme dansı yaptıktan sonra gözden kayboldu. İşte dünyadaki en acımasız canlılar...