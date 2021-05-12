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Haberler Galeri Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

Arefe günü marketler kaça kadar açık? Ramazan Bayramı arefesinde gözler marketlerin çalışma saatlerine çevrildi. Saat 10.00'da açılan marketlerin kaçta kapanacağı merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile marketlerin arefe gününde hangi saatler aralığında çalışacağı belli oldu. Peki, Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 13:41 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 13:41
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Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

Bugün marketler kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Tam kapanma süreci ile birlikte marketlerin çalışma saatleri de yeniden düzenlenmişti. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Arefe gününde market ihtiyaçlarını tamamlamak için marketlerin kaça kadar açık olacağını araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? 12 Mayıs Çarşamba A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

AREFE GÜNÜ MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, arefe günü ve bayramda marketler 10.00 - 17.00 saatleri arasında açık olacak. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.).

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

MARKETLER İÇİN YENİ GENELGE

Bu kapsamda daha önce illere gönderilen sokağa çıkma kısıtlaması sırasında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan iş yerleri dışında tüm ticari işletme, iş yeri ve/veya ofislerin kapalı olacağı belirtilmiş, vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı olacak şekilde bakkal, market, fırın, kasap, manav, kuru yemişçi ve tatlıcıların tam kapanma döneminde 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceği, zincir ve süpermarketlerin pazar günleri kapalı kalacağı bildirilmişti.

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Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

İŞTE MARKETLERDE YENİ TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: