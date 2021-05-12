Bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? İşte A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri!

Bugün marketler kaçta kapanıyor? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Tam kapanma süreci ile birlikte marketlerin çalışma saatleri de yeniden düzenlenmişti. Bayram için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, Arefe gününde market ihtiyaçlarını tamamlamak için marketlerin kaça kadar açık olacağını araştırıyor. Peki, bugün marketler kaçta kapanıyor? Arefe Günü marketler kaça kadar açık? 12 Mayıs Çarşamba A101, BİM, ŞOK, Migros çalışma saatleri nasıl olacak? İşte haberin detayları...