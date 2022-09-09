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Müge Anlı'da korkutan anlar! Kızını aramaya geldi duyduklarına dayanamadı

Atv'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te korkutan anlar yaşandı. Anne gidiyorum diye evden çıkan ve iki yaşındaki kızıyla birlikte günlerdir kayıp olan Melisa Baytemir canlı yayında bulundu. Müge Anlı ile telefonda konuşan genç kızın söylediklerine dayanamayan annesi ise izleyicileri korkuttu. Acılı anne stüdyoda öyle bir bayıldı ki yürekler ağza geldi.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 13:35 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 14:08
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Müge Anlı’yı korkutan anlar! Kızını armaya geldi duyduklarına dayanamadı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü yanında yürekleri ağıza getiren anlar yaşandı.

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Müge Anlı’yı korkutan anlar! Kızını armaya geldi duyduklarına dayanamadı

Anneme gidiyorum deyip 2 yaşındaki kızı ile birlikte kayıplara karışan Melisa Baytemir, 39 gün sonra Müge Anlı ekibi tarafından bulundu.

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Müge Anlı’yı korkutan anlar! Kızını armaya geldi duyduklarına dayanamadı

Canlı yayında telefonla bağlanılan Melisa Baytemir'in sesini ve anlattıklarını duyan annesi dayanamayıp bayıldı.

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Müge Anlı’yı korkutan anlar! Kızını armaya geldi duyduklarına dayanamadı

ANLATTIKLARINA DAYANAMAYIP BAYILDI

Canlı yayına bağlanan Melisa Baytemir, telefondaki sözleriyle annesini üzdü.

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Müge Anlı’yı korkutan anlar! Kızını armaya geldi duyduklarına dayanamadı

Evlendiğini söyleyen Melisa Baytemir'in sözlerine dayanamayan annesi canlı yayında düşüp bayıldı.