Funda Koyuncu'yu 32 kez bıçaklayan Recep Koyuncu hakim karşısına çıktı! Katilin ilk sözleri bakın ne oldu

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı eşi Funda Koyuncu'yu (35) 32 kez bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Recep Koyuncu (39) hakim karşısına çıktı. Koyuncu mahkemede, eşinin kendisini aldattığı ve bunun için öldürdüğünü söyledi.

Giriş Tarihi: 09.09.2022 14:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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