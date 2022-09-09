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Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

Bartın'da tüyler ürperten bir kadın cinayeti işlendi. Karısını tehdit ettiği için hapishaneye vine giren ve iki gün önce serbest bırakılan 49 yaşındaki Metin Ar, boşanmak isteyen 33 yaşındaki Arzu Ar'ı evladının gözü önünde bıçaklayarak katletti. Metin Ar'ı etraftaki vatandaşlar yakalayıp etkisiz hale getirdi. İşte kan donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:58
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Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

Tüyler ürperten vahşet, sabah saatlerinde Hendekyanı Caddesi'nde yaşandı. Eşini tehdit ettiği için ceza alıp, 8 aydır cezaevinde tutuklu olan e 2 gün önce serbest bırakılan Metin Ar, boşanmak isteyen eşi Arzu Ar'ın işlettiği çay ocağının yakınında beklemeye başladı.

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Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

TEHDİT ETTİĞİ İÇİN HAPİSHANEYE GİRDİĞİ EŞİNİ ÇIKAR ÇIKMAZ ÇOCUĞUNUN ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ/ VİDEO İZLE

10 yaşındaki kızı ile eşini gören Metin Ar, yanlarına gitti. İkili, arasında tansiyon yükseldi.

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Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

10 KERE BIÇAĞI SAPLADI

Metin Ar, çıkardığı bıçakla eşi Arzu Ar'ı 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekiler Metin Ar'ı yakalayıp etkisiz hale getirdi.

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Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

TALİHSİZ KADIN HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, başına saplanan bıçak ile Arzu Ar'ı hastaneye kaldırdı.

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Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

Çevredekilerce darbedilen Metin Ar da ambulansla hastaneye götürüldü.