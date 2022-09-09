Bartın’da tüyler ürperten bir kadın cinayeti! Evladının önünde eşini katletti

Bartın'da tüyler ürperten bir kadın cinayeti işlendi. Karısını tehdit ettiği için hapishaneye vine giren ve iki gün önce serbest bırakılan 49 yaşındaki Metin Ar, boşanmak isteyen 33 yaşındaki Arzu Ar'ı evladının gözü önünde bıçaklayarak katletti. Metin Ar'ı etraftaki vatandaşlar yakalayıp etkisiz hale getirdi. İşte kan donduran olayın detayları...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL