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Haberler Galeri Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

ATV'nin izleyicileri tarafından büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerin en dikkat çeken konularından biri olan Hüseyin & Erva olayıyla gündemde. Hüseyin, Almanya'dan kızını ve bebeğini aramak amacıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Bugünkü bölümde, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin, eşi Erva'nın beklenmedik sözleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:11
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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

Müge Anlı ile Tatlı Sert, bu hafta izleyicileri şaşkına çeviren bir olaya ev sahipliği yaptı. Programın gündeminde yer alan Hüseyin & Erva olayı, herkesi derinden etkiledi. 24 yaşındaki eşi Erva ve 9 aylık kızı Sare'yi bulmak amacıyla Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey, kaybolan bebeğine kavuştu. Canlı yayına gelen eşi ise açıklamalarıyla herkesi şaşkına çevirdi.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

Müge Anlı'nın 16 Şabat tarihli canlı yayınında heyecan dolu anlar yaşandı. Hüseyin Ünal'ın eşi kardeşim dediğini bebeğini stüdyoya getirerek, Hüseyin Ünal'ın evladıyla buluşmasını sağladı. Ünal, bebeğine kavuşmanın mutlulunu yaşadı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey ve eşi Erva arasında yaşanan çarpıcı iddialar, programın izleyicilerini şaşkına çevirdi. Hüseyin'in eşi Erva, bebeğin kardeşi olduğunu söyledi. Hüseyin'in ise kuzeniyle evli olduğunu iddia etti. Hüseyin ise ısrarla Erva'nın eşi olduğunu bebeğinde onun olduğunu anlattı.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

Hüseyin & Erva çiftiyle ilgili şaşırtıcı gelişmeler devam ediyor. Çiftin düğün ve nişan fotoğrafları bulundu. Ancak. Erva, fotoğraflarda yer alan kişilerin kendisi olmadığını iddia ederek, fotoğrafların montaj olduğunu savundu.

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Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

ANNESİNİ DE İNKAR ETTİ

Erva nişan gününden olan annesiyle olan fotoğrafında da annesinin o olmadığını iddia etti.