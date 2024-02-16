16 Şubat 2024, Cuma
Müge Anlı'da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...
ATV'nin izleyicileri tarafından büyük ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerin en dikkat çeken konularından biri olan Hüseyin & Erva olayıyla gündemde. Hüseyin, Almanya'dan kızını ve bebeğini aramak amacıyla Müge Anlı'nın programına konuk oldu. Bugünkü bölümde, bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Hüseyin, eşi Erva'nın beklenmedik sözleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 12:11
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