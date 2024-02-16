Müge Anlı’da hayrete düşüren olay! Erva Nur Ünal yalan mı söylüyor? Bebeğine kardeşim demişti! Canlı yayında herkesi çıldırttı! DNA raporu...

Almanya'dan Müge Anlı'ya katılan Hüseyin Bey ve eşi Erva arasında yaşanan çarpıcı iddialar, programın izleyicilerini şaşkına çevirdi. Hüseyin'in eşi Erva, bebeğin kardeşi olduğunu söyledi. Hüseyin'in ise kuzeniyle evli olduğunu iddia etti. Hüseyin ise ısrarla Erva'nın eşi olduğunu bebeğinde onun olduğunu anlattı.