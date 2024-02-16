16 Şubat 2024, Cuma
Taksici Oğuz Erge'nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...
Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin gündemine oturan taksici cinayetinde olayın faili Delil Aysal ilk kez hakim karşısına çıktı. Taksici Oğuz Erge'yi sırtından vurarak öldüren Aysal hakkında ilk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında tutukluluğun devamına karar verildi.
Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:05
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