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Taksici Oğuz Erge'nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin gündemine oturan taksici cinayetinde olayın faili Delil Aysal ilk kez hakim karşısına çıktı. Taksici Oğuz Erge'yi sırtından vurarak öldüren Aysal hakkında ilk duruşmada karar çıkmazken, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan sanık hakkında tutukluluğun devamına karar verildi.

Giriş Tarihi: 16.02.2024 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 13:05
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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

Kan donduran olay, 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde yaşandı. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, tabancayla ateş edip taksici Erge'yi yaraladı.

Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksinin araç kamerası ile bölgedeki yaklaşık 70 güvenlik kamerasından görüntü inceledi. İzlenen toplam 110 saatlik görüntüden şüphelinin Delil Aysal olduğu tespit edilip, saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Aysal, polisteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

TAKSİ KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ
Olay anını anbean kaydeden araç kamerasının görüntüsünde, cebinden para çıkarır gibi yapan Delil Aysal'ın tabancayla 3 el ateş edip vurduğu taksi şoförü Erge'nin, yan koltuğa devrilip hareketsiz kalması yer aldı. Aysal'ın tabancayla yaraladığı Erge'ye tokat atıp, üzerinde ve takside bir şeyler aradıktan sonra kaçtığı görüldü.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma tamamlanıp, iddianame hazırlandı. İddianame, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, olayın özeti, sanığın savunması ve öldürülen taksicinin kızının ifadesi ve taksideki araç kamerasınca kaydedilen diyaloglara yer verildi. Sanık Delil Aysal'ın ifadesinde, ailesiyle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle bunaldığını, kendisini öldürmek için dışarı çıktığını söylediği kaydedildi.

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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

Aysal ifadesinde, olayda kullandığı silahı kimden aldığını hatırlamadığını belirtip, "Taksi ücretini kredi kartıyla ödemek istedim. Ancak taksici pos cihazının şarjının bittiğini söyledi. Ücreti daha sonra ödemeyi teklif ettim ancak 'Şimdi ödemen gerekiyor' diye karşılık verdi" dediği kaydedildi.

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Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

Olayı bir anlık sinirle gerçekleştirdiğini anlatan Aysal, ifadesinde ayrıca "Biraz ilerledikten sonra pişman olup döndüm. Taksiciye ait telefonu alarak 'kızım' diye kayıtlı numarayı arayıp durumu anlattım. 112'yi aramadım" dedi.