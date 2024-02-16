Taksici Oğuz Erge’nin katili Delil Aysal ilk kez hakim karşısında! Cinayeti neden işledi? Cevap sonrası hakim...

Kan donduran olay, 1 Şubat'ta saat 03.30 sıralarında, Gaziemir ilçesinde yaşandı. Maskeli ve kapüşonlu Delil Aysal, evli ve 2 çocuk babası Oğuz Erge'nin kullandığı taksiye bindi. Bir süre taksiyi çeşitli adreslere dolaştıran Aysal, ineceğini söyleyip cebinden para alır gibi yaparak, yanındaki tabancayı çıkardı. Delil Aysal, tabancayla ateş edip taksici Erge'yi yaraladı.

Ardından taksiyi ve şoförün cebini karıştıran Aysal, Erge'nin kulaklık ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine gelen sağlık ekipleri, Erge'yi, ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Oğuz Erge, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.