Ocakçı Holding vurgununda çarpıcı detay! Paraları valizle taşımışlar
İzmir'de yaşanan 5,1 milyar liralık vurgun Türkiye'nin gündeminden düşmedi. Yüksek kar vaadiyle binlerce insanı kandıran Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. İkilinin ifadesi şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 16.02.2024
10:33 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
10:33
Türkiye, İzmir'de yaşanan tarihi vurguna kilitlendi. Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı, yüzde 17 kar vaadiyle binlerce kişiden 5,1 milyar lira toplayarak adeta bir servet elde etti. Ocakçı'nın bir anda ortadan kaybolması ve şirketin tabelalarının indirilmesi üzerine dolandırıldığını anlayan mağdurlar, hemen polise gitti. Başlatılan soruşturma kapsamında Ocakçı Holding'e ait şirketlere baskın düzenlendi.
YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI
Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.
3 BİNDEN FAZLA MAĞDUR VAR
Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddia edildi. Sedat Ocakçı (34), eşi Seçilay Ocakçı (30) ve Genel Müdür Yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan'ın aralarında bulunduğu 27 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan, Sedat Ocakçı'nın kendisini de dolandırdığını ve mağdur olduğunu söyledi.
Türkiye'nin konuştuğu vurgunla ilgili elde edilen yeni detaylar ise şoke etti. Yeni Asır'ın haberine göre Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı, ifadelerinde mağdurları sisteme nasıl dahil ettiklerini anlattı.
PARALARI VALİZLERLE GETİRMİŞLER
Harmandalı'da bir kahvehanede kâr payı dağıtan Ocakçı'ya mağdurların paraları valizlerle ve çantalarla getirdikleri ortaya çıktı. Ocakçı'nın paraları eşine Hira Yazılım isimli şirkette de topladığı anlaşıldı.