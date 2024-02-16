Ocakçı Holding vurgununda çarpıcı detay! Paraları valizle taşımışlar

YURT DIŞINA KAÇACAKLARDI

Yurt dışına kaçma hazırlığı yapan Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı ise Adana'da saklandıkları evde yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vaat ettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.