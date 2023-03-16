Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

Müge Anlı'da aranan Döndü Boztepe ile ilgili şok eden bir iddia gündeme geldi. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken 'aşk için kaçırıldı' iddiası programa damga vurdu. Mehmet Tunç'un Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atması sonrası ortaya çıkan telefon kayıtları herkesi şaşkına çevirdi. İşte canlı yayında yaşananlar...