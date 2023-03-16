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Haberler Galeri Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

Müge Anlı'da aranan Döndü Boztepe ile ilgili şok eden bir iddia gündeme geldi. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken 'aşk için kaçırıldı' iddiası programa damga vurdu. Mehmet Tunç'un Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz ile aşk yaşadığı iddiasını ortaya atması sonrası ortaya çıkan telefon kayıtları herkesi şaşkına çevirdi. İşte canlı yayında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 16.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 13:23
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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

Müge Anlı'daki Döndü Boztepe olayıyla ilgili ortaya atılan iddialar ağızları açık bıraktı.

Afyonkarahisar'da yaşayan 78 yaşındaki Döndü Boztepe dişleri ve altınlarını evde bırakıp ortadan kayboldu. Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen oğlu Uğur Bey, annesinin kaçırıldığına dair şüpheleri olduğunu belirtmişti.

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

İddiaların odağındaki Mehmet Bey Müge Anlı canlı yayınında Döndü Boztepe'nin sevgilisi olduğunu iddia etmişti.

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

Müge Anlı "Mehmet Bey bize verdiği ilk röportajda Döndü Hanım'ın kaybolduğu sabah koşan 2 kadın gördüğünü söyledi. İkinci röportajında ise Döndü Boztepe'yi kaybolduğu 6 Şubat gecesi 23.30'da bir erkeğin kolunda gördüğünü belirtti. Mehmet Bey, yaşlı kadının fark edilmemek için başını uzun boylu erkeğin omzuna dayadığını da anlattı." diyerek dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu.

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

"Mehmet Amca'nın yeni bir iddiası daha var!" diyen Müge Anlı, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

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Müge Anlı’da ağızları açık bırakan iddia! 78 yaşındaki Döndü Boztepe aşk için mi kaçırıldı? Telefon kayıtları şaşkına çevirdi

"Mehmet Bey, Döndü Boztepe'nin Mevlüt Eryılmaz isminde bir sevgilisi olduğunu, bu kişiyle bir zincir markette gizlice buluştuğunu söyledi."