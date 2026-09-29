Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı
Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Elif Merve Yılmaz olayında sır perdesi aralanıyor. Genç kızın cinayete kurban gittiği iddia edilirken, Mikail'in babası Hacı İpek'e kızı Tuğba'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Tuğba'nın, "Baba, itiraf et, hapse girme" sözlerinin yer aldığı ifadesi Müge Anlı tarafından canlı yayında okundu.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 25 Ocak 2021'de Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybıyla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi.
Günlerdir gündemde olan dosyada tanıkların ifadeleri, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.
Daha önce programa katılan bazı tanıklar, Elif Merve Yılmaz'ın öldürüldüğünü ve cesedinin taşınarak gömüldüğünü öne sürmüştü. Genç kızın arkadaş çevresi nedeniyle mağdur edildiği ve bir çetenin eline düştüğü yönündeki iddialar da programda gündeme gelmişti.
Dosyada, Mikail ve çevresindeki kişilerin genç kızları para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladığı ve bu organizasyonda taksicilerin de kullanıldığı iddia edilmişti.
O dönem Elif'i erkeklerin evlerine götürdüğü öne sürülen taksici Ersin de programa katılarak bildiklerini anlatacağını söyledi. Ancak Ersin, genç kızları bu şekilde götürdüğü yönündeki iddiaları reddetti ve Elif'in götürüldüğü yerlere ne amaçla gittiğini bilmediğini savundu.
Kızları bu işe sürüklediği iddia edilen Mikail'in babası Hacı İpek ise oğlunun yaptıklarından haberdar olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Hacı İpek'in bazı bilgileri gizlediğinden şüphe edildiği öne sürüldü. Son olarak Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın açıklamaları dosyada yeni bir gelişme olarak gündeme geldi.