-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Müge Anlı'da günlerdir araştırılan Elif Merve Yılmaz olayında sır perdesi aralanıyor. Genç kızın cinayete kurban gittiği iddia edilirken, Mikail'in babası Hacı İpek'e kızı Tuğba'dan dikkat çeken bir çağrı geldi. Tuğba'nın, "Baba, itiraf et, hapse girme" sözlerinin yer aldığı ifadesi Müge Anlı tarafından canlı yayında okundu.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 1

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, 25 Ocak 2021'de Ankara'nın Mamak ilçesindeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Elif Merve Yılmaz'ın kaybıyla ilgili yeni gelişmeler gündeme geldi.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 2

Günlerdir gündemde olan dosyada tanıkların ifadeleri, genç kızın cinayete kurban gitmiş olabileceği yönündeki iddiaları gündeme taşıdı.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 3

Daha önce programa katılan bazı tanıklar, Elif Merve Yılmaz'ın öldürüldüğünü ve cesedinin taşınarak gömüldüğünü öne sürmüştü. Genç kızın arkadaş çevresi nedeniyle mağdur edildiği ve bir çetenin eline düştüğü yönündeki iddialar da programda gündeme gelmişti.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 4

Dosyada, Mikail ve çevresindeki kişilerin genç kızları para karşılığında erkeklerle birlikte olmaya zorladığı ve bu organizasyonda taksicilerin de kullanıldığı iddia edilmişti.

O dönem Elif'i erkeklerin evlerine götürdüğü öne sürülen taksici Ersin de programa katılarak bildiklerini anlatacağını söyledi. Ancak Ersin, genç kızları bu şekilde götürdüğü yönündeki iddiaları reddetti ve Elif'in götürüldüğü yerlere ne amaçla gittiğini bilmediğini savundu.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 5

Kızları bu işe sürüklediği iddia edilen Mikail'in babası Hacı İpek ise oğlunun yaptıklarından haberdar olmadığını söyledi. Bu açıklamanın ardından Hacı İpek'in bazı bilgileri gizlediğinden şüphe edildiği öne sürüldü. Son olarak Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın açıklamaları dosyada yeni bir gelişme olarak gündeme geldi.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 6

HACI İPEK'E KIZINDAN ÇAĞRI: İTİRAF ET HAPSE GİRME

Müge Anlı, Mikail'in babası Hacı İpek'in kızı Tuğba'nın açıklamalarını canlı yayında okudu. Tuğba'nın, babasına yönelik "Baba, itiraf et, hapse girme" şeklinde bir ifade kullandığı belirtildi.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 7

Tuğba, 2021 yılında Mikail ile sevgilisi Ceyda'nın evlerine geldiği sırada ikisinin de saçlarının ve kıyafetlerinin dağınık olduğunu, üzerlerinde çamur ve ellerinde kan bulunduğunu iddia etti.

Tuğba'nın anlatımına göre Hacı İpek, oğluna ne olduğunu sordu. Mikail ise babasına "Karıştırma" yanıtını verdi.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 8

"BAGAJDA KAZMA VE KÜREK BULDU"

Tuğba ayrıca Mikail'in kullandığı otomobilin tamponunun düştüğünü ve babası Hacı İpek'in aracın bagajında kazma ve kürek gördüğünü öne sürdü. Tuğba, aracın daha sonra babası tarafından temizletildiğini de iddia etti.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 9

"DEMEK O OLAY BUYMUŞ"

Tuğba'nın aktardığına göre Hacı İpek, daha sonra Elif Merve Yılmaz'ın kaybolduğunu öğrenince yaşananları o geceyle ilişkilendirdi. Tuğba, babasının ellerini dizlerine vurarak "Demek o olay buymuş" dediğini ileri sürdü.

Tuğba'nın açıklamaları, Elif Merve Yılmaz'ın akıbetine ilişkin daha önce gündeme gelen cinayet ve gömülme iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Elif Merve Yılmaz dosyasında yeni gelişme! Mikail’in kız kardeşinden "itiraf et" çağrısı 10

DAHA ÖNCE DE "ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜ" İDDİASI ORTAYA ATILMIŞTI

Programda daha önce konuşan bazı tanıklar da Elif Merve Yılmaz'ın öldürüldüğünü ve cesedinin taşınarak gömüldüğünü iddia etmişti. Olay dönemine ilişkin bir polis ifadesinde ise bir aracın arkasında kazma ve kürek görüldüğüne yönelik iddianın yer aldığı aktarılmıştı.

Hacı İpek ise daha önce canlı yayında kendisine yöneltilen iddiaları reddetmiş ve olaydan haberdar olmadığını savunmuştu.

Önceki Galeri
Atom bombasından kurtulan bitki KPSS döneminde öğrencilerin ilgisini çekiyor
Atom bombasından kurtulan bitki KPSS döneminde öğrencilerin ilgisini çekiyor
Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı
Sonraki Galeri
Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin