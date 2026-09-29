Tuğba, 2021 yılında Mikail ile sevgilisi Ceyda'nın evlerine geldiği sırada ikisinin de saçlarının ve kıyafetlerinin dağınık olduğunu, üzerlerinde çamur ve ellerinde kan bulunduğunu iddia etti.

Tuğba'nın anlatımına göre Hacı İpek, oğluna ne olduğunu sordu. Mikail ise babasına "Karıştırma" yanıtını verdi.