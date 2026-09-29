Atom bombasından kurtulan bitki KPSS döneminde öğrencilerin ilgisini çekiyor
Hiroşima'ya atılan atom bombasının ardından bölgede ayakta kalan mabet ağacı, günümüzde farklı kullanım alanlarıyla dikkat çekiyor. Yapraklarından elde edilen ürünlerin hafıza ve unutkanlık gibi konularda destek amacıyla tercih edildiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, bitkinin özellikle sınav dönemlerinde öğrenciler tarafından ilgi gördüğünü söyledi.
Doğu Asya kökenli mabet ağacı, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle bilinen bitkiler arasında yer alıyor.
Hiroşima'ya atılan atom bombasının ardından bölgede ayakta kaldığı belirtilen mabet ağacı, günümüzde ilaç sektöründe kullanılan bitkiler arasında bulunuyor.
Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunan bitki, kapsül, hap ve vitamin içerikli ürünlerin yapımında da değerlendiriliyor.
KPSS DÖNEMİNDE TALEP ARTIYOR
Mabet ağacının özellikle sınav dönemlerinde öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, bitkinin kullanım alanlarını anlattı.
Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut. Örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki" dedi.
Bitkinin farklı ürünlerde de kullanıldığını belirten Özfidancı, "Bu bitkiyle kapsüller, haplar ve vitamin değeri yüksek ürünler de yapılmaktadır. Çok talep olan bir ürün. Her sınav döneminde kullananlar ya da kulak çınlaması olanlar tercih ediyor" ifadelerini kullandı.
"BEYNE KAN AKIŞINI ETKİLİYOR"
Mabet ağacının kılcal damarlara etkisi nedeniyle tercih edildiğini belirten Özfidancı, "Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor. Kan sulandırıcı özelliği de var ancak kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların bu bitkiyi doktor gözetiminde kullanması gerekiyor" diye konuştu.
40 FARKLI BİLEŞEN BULUNUYOR
Mabet ağacının kökeninin Doğu Asya olduğunu belirten Özfidancı, bitkinin ilaç sektöründeki kullanımına dikkat çekti.
Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisinin kökeni Doğu Asya bölgesidir. Hiroşima'ya dayanan, direnç sağlayan, o günden bugüne kadar gelen ve çoğu ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılan bir üründür" dedi.
Bitkinin kullanım şekline ilişkin bilgi veren Özfidancı, "Kullanım olarak iki bardak sıcak suya bir tutam atılıyor. 5-10 dakika içerisinde demlenerek sabah bir bardak, akşam bir bardak veya günde bir defa kullanılabilir. Zaten ürünün kapsülleri ve hapları da mevcut" ifadelerini kullandı.
"ATOM BOMBASINDAN KURTULAN BİR ÇAY İÇİYORUM"
KPSS'ye hazırlanan Mert Kerem Ağırsoy ise mabet ağacı çayını yaklaşık 4-5 aydır kullandığını söyledi.
Ağırsoy, "Benim uzun zamandır unutkanlığım vardı. Çevremdekiler bu bitkiyi bana önerdiler. İçtikten sonra da gerçekten etkisini görmeye başladım. KPSS'ye hazırlanıyorum ve yaklaşık 4-5 aydır bu çayı kullanıyorum. Unutkanlığıma çok iyi geldi, baya etkisi oldu. Atom bombasından kurtulan bir çay içiyorum ve bende etkisini görüyorum" dedi.