Atom bombasından kurtulan bitki KPSS döneminde öğrencilerin ilgisini çekiyor

KPSS DÖNEMİNDE TALEP ARTIYOR

Mabet ağacının özellikle sınav dönemlerinde öğrenciler tarafından tercih edildiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, bitkinin kullanım alanlarını anlattı.

Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut. Örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki" dedi.

Bitkinin farklı ürünlerde de kullanıldığını belirten Özfidancı, "Bu bitkiyle kapsüller, haplar ve vitamin değeri yüksek ürünler de yapılmaktadır. Çok talep olan bir ürün. Her sınav döneminde kullananlar ya da kulak çınlaması olanlar tercih ediyor" ifadelerini kullandı.