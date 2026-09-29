Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı
Kağıthane'de alacak meselesi nedeniyle dehşet dolu anlar yaşandı. Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), iddiaya göre elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak bir evde 3 gün boyunca darbedildi ve alıkonuldu. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, iki kişiyi bağlı ve vücutlarında darp izleri bulunur halde kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., alacak meselesi nedeniyle bir evde alıkonuldu. Ellerinden ve ayaklarından koli bandıyla bağlanan iki kişinin 3 gün boyunca darbedildiği belirtildi..
20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti.
Eve giren ekipler, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.
Polis ekipleri evde bulunan Zeki A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.
İki kişinin 3 gün boyunca alıkonulduktan sonra polis ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin el ve ayaklarındaki koli bantları ile yüzlerindeki darp izleri görüldü.