Görüntülerde kurtarılan kişilerden birinin, "Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin iki kişiyi evden çıkardığı anlar da görüntülere yansıdı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı diğer şüphelileri belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane'de farklı adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin binaya, alıkonulan iki kişinin ise otoparktan binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek soruşturmayı genişletti.

Gözaltına alınan şüphelilerden Zeki A.'nın uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanma, açıktan hırsızlık ve kapkaç suçlarından 7; Suat Eren D.'nin kasten yaralama suçundan 2 emniyet kaydı bulunduğu öğrenildi. İdris A.'nın uyuşturucu madde kullanma ve taksirle yaralama, Tarık O.'nun ise ateşli silahlar kanununa muhalefet, şantaj ve kasten yaralama suçlarından kayıtlarının olduğu belirtildi.