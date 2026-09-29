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Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı

Giriş Tarihi:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kağıthane'de alacak meselesi nedeniyle dehşet dolu anlar yaşandı. Hakan Ç. (25) ile Görkem Serkan T. (25), iddiaya göre elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanarak bir evde 3 gün boyunca darbedildi ve alıkonuldu. İhbar üzerine eve giren polis ekipleri, iki kişiyi bağlı ve vücutlarında darp izleri bulunur halde kurtardı. Olayla ilgili 4 şüpheli tutuklanırken, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 1

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Ç. ile Görkem Serkan T., alacak meselesi nedeniyle bir evde alıkonuldu. Ellerinden ve ayaklarından koli bandıyla bağlanan iki kişinin 3 gün boyunca darbedildiği belirtildi..

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 2

20 Eylül Pazar günü saat 15.00 sıralarında, evde kelepçeli ve yüzü yaralı bir kişinin bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri adrese gitti.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 3

Eve giren ekipler, Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'yi elleri ve ayakları koli bandıyla bağlı halde buldu. Yüzlerinde ve vücutlarının çeşitli bölgelerinde darp izleri bulunan iki kişi polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 4

Polis ekipleri evde bulunan Zeki A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 mermi ve hançer ele geçirildi.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 5

İki kişinin 3 gün boyunca alıkonulduktan sonra polis ekipleri tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde Hakan Ç. ile Görkem Serkan T.'nin el ve ayaklarındaki koli bantları ile yüzlerindeki darp izleri görüldü.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 6

Görüntülerde kurtarılan kişilerden birinin, "Allah'ım sen çok büyüksün, dualarım kabul oldu" diyerek ağladığı anlar yer aldı. Polis ekiplerinin iki kişiyi evden çıkardığı anlar da görüntülere yansıdı.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 7

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla bağlantılı diğer şüphelileri belirledi. İdris A. (21), Tarık O. (21) ve Suat Eren D. (22), Kağıthane'de farklı adreslerde gözaltına alındı.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 8

Şüphelilerin binaya, alıkonulan iki kişinin ise otoparktan binaya giriş yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, kamera görüntülerini inceleyerek soruşturmayı genişletti.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 9

Gözaltına alınan şüphelilerden Zeki A.'nın uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanma, açıktan hırsızlık ve kapkaç suçlarından 7; Suat Eren D.'nin kasten yaralama suçundan 2 emniyet kaydı bulunduğu öğrenildi.

İdris A.'nın uyuşturucu madde kullanma ve taksirle yaralama, Tarık O.'nun ise ateşli silahlar kanununa muhalefet, şantaj ve kasten yaralama suçlarından kayıtlarının olduğu belirtildi.

Kağıthane'de kan donduran olay! "Dualarım kabul oldu" diyerek ağladı 10

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeki A., İdris A., Tarık O. ve Suat Eren D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tedavilerinin ardından gözaltına alınan Hakan Ç. ile Görkem Serkan T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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