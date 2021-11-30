Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde katil zanlısı gözaltına alındı.

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.