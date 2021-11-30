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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıla Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Gökçe'nin cinayet şüphelisi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Adana'da evin bahçesinde yaralı olarak bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.