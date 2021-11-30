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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırıla Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde flaş gelişme yaşandı. Gökçe'nin cinayet şüphelisi arkadaşının evinde kıskıvrak yakalandı. Adana'da evin bahçesinde yaralı olarak bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Fakıoğlu'nun katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A. düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 14:48
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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılan Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde katil zanlısı gözaltına alındı.

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Maktulün dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu'nun da yaklaşık 2 yıl önce barışmak için bir araya geldiği husumetlileriyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak ve pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde apartman bahçesinde hareketsiz halde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki bir çocuk annesi Ekin Gökçe Yıldız'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Dini nikahla birlikte yaşadığı Selçuk Fakıoğlu da yaklaşık 2 yıl önce öldürülen Ekin Gökçe Yıldız'ın annesi Nermin Yıldız, taziye evinde gazetecilere, bir kişinin olay günü konuşmak için kızına mesaj attığını anlattı.

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Müge Anlı’da Ekin Gökçe Fakıoğlu cinayetinde gözaltı! Şüpheli arkadaş yakalandı

Kızının mesaj atan kişinin çağırdığı yere gittiğini belirten Yıldız, "Ben kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bundan 2 yıl önce damadım Selçuk Fakıoğlu'nu öldürdüler. Torunum damadım öldürüldüğünde 6 aylıktı." diye konuştu.