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Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

Konya'da kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle içlerinde TIR, hafif ticari araç ve otomobilin olduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk tespitlere göre 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulanslarla şehirdeki farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:24
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Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

Konya genelinde sabah sularından itibaren etkili olan kum fırtınası, hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.

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Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

Konya, Ereğli-Emirgazi yolunun Kutören mevkisinde meydana gelen kum fırtınası, görüş mesafesini 1 metreye kadar indi. Bu anları vatandaşlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

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Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, şehir genelinde gece sularında etkili olan rüzgarın hızının batı ve güneybatı istikametlerinde 100 kilometreye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

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Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

HIZI SAATTE 30 KM'YE YÜKSELDİ

Ereğli ilçesinde saatte 30 kilometre hızla esen rüzgar sonucu Ereğli-Emirgazi kara yolunun Kutören mevkisinde kum fırtınası oluştu.

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Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

GÖRÜŞ MESAFESİ 1 METREYE İNDİ

Görüş uzaklığını 1 metreye kadar düşüren kum fırtınasında sürücüler, zor anlar yaşadı. Ulaşımı durma noktasına getiren kum fırtınası, kısa sürede sona erdi. Bu anlar ise sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.