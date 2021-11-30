Konya’da kum fırtınası zincirleme kazaya sebep oldu

Konya'da kum fırtınası sebebiyle görüş mesafesi düştü. Özellikle Konya-Ankara karayolunda etkili olan kum fırtınası nedeniyle içlerinde TIR, hafif ticari araç ve otomobilin olduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada ilk tespitlere göre 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak ambulanslarla şehirdeki farklı hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. A Haber muhabiri İbrahim Doğan olay yerinden son gelişmeleri aktardı.