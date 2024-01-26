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Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynel Boyacı hem arkadaşını hem de baldızını öldürdüğünü itiraf etmişti. Olayın perde arkası merak konusu olurken, şüphelinin adliyede verdiği ifadeler ortaya çıktı. katılan Zeynel Boyacı, 1 aydır aranan motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Yaşanan dehşetin ardından gözaltına alınan zanlı, "Baldızım Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp aynı yere gömdüm" ifadelerini kullandı. Zeynel Boyacı, Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı nasıl ve neden öldürdüğünü de anlattı.

Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 14:01
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Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Antalya'da yaşanan dehşet veren olayda motokurye Ali Diken (32) ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) öldürüp gömdüğünü itiraf eden Zeynel Boyacı (33), suç ortağı olduğu değerlendirilen eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi. Boyacı'nın ifadesinde, iki cinayetin de şoke edici detaylarını anlattığı ortaya çıktı.

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Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Antalya'nın kanını donduran bir olay, Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. Motokurye Ali Diken'in 20 Aralık'ta kaybolmasıyla başlayan olay, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında çözüme kavuştu. Diken'in yakınları, gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla canlı yayına katıldı.

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Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Canlı yayında çelişkili cevaplar veren restoran çalışanı Zeynel Boyacı, Diken'i öldürdüğünü itiraf etti.

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Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Boyacı, Diken'i gömdüğü yeri polislere gösterdi. Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş arazide kepçe ile kazı çalışması yapıldı. Bir süre sonra ise korkunç bir manzara ortaya çıktı. Ali Diken'in cansız bedenine ulaşıldı.

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Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı öldürüp, gömen Zeynel Boyacı'nın, ifadesinde iki cinayetin detaylarını anlattığı ortaya çıktı. Cesetler, cenaze aracına alınarak adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Zeynep Ece Aksay'ın ailesinin, geçen 13 Ağustos'ta kayıp ihbarında bulunduğu anlaşıldı.