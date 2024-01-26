Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ifadeleri kan dondurdu! Arkadaşını ve baldızını bunun için öldürmüş...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Zeynel Boyacı hem arkadaşını hem de baldızını öldürdüğünü itiraf etmişti. Olayın perde arkası merak konusu olurken, şüphelinin adliyede verdiği ifadeler ortaya çıktı. katılan Zeynel Boyacı, 1 aydır aranan motokurye Ali Diken'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Yaşanan dehşetin ardından gözaltına alınan zanlı, "Baldızım Zeynep Ece Aksay'ı da öldürüp aynı yere gömdüm" ifadelerini kullandı. Zeynel Boyacı, Ali Diken ile baldızı Zeynep Ece Aksay'ı nasıl ve neden öldürdüğünü de anlattı.