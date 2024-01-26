Dünyanın en acayip yılı tüylerinizi diken diken edecek! 1917'de meğer her şey...

1917 yılı, dünya tarihinde olağanüstü bir dönem olarak öne çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde, Rusya'da gerçekleşen iki devrim, savaşın yanı sıra tarih sahnesinde derin izler bıraktı. Ancak, bu sadece 1917'nin öne çıkan yönleri değil. O dönemde, insanlığın tuhaf anlayışına şaşırtıcı bir katkıda bulunan olaylar da yaşanıyordu. Bilim, kültür ve sanat alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor, modern dünyanın temelleri atılıyordu.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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