Dünyanın en acayip yılı tüylerinizi diken diken edecek! 1917'de meğer her şey...
1917 yılı, dünya tarihinde olağanüstü bir dönem olarak öne çıkıyor. Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde, Rusya'da gerçekleşen iki devrim, savaşın yanı sıra tarih sahnesinde derin izler bıraktı. Ancak, bu sadece 1917'nin öne çıkan yönleri değil. O dönemde, insanlığın tuhaf anlayışına şaşırtıcı bir katkıda bulunan olaylar da yaşanıyordu. Bilim, kültür ve sanat alanlarında önemli gelişmeler yaşanıyor, modern dünyanın temelleri atılıyordu.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.01.2024
13:31
1917, dünya tarihinde kendine özgü bir dönemi simgeliyor. Birinci Dünya Savaşı'nın karanlık gölgesi altında, Rusya'da gerçekleşen iki devrim, savaşın ağırlığını taşıyan bir dünya üzerinde büyük etkiler bıraktı. Ancak, bu dönem sadece savaşın yansımalarıyla değil, aynı zamanda insanlığın tuhaf anlayışına şaşırtıcı bir katkıda bulunan olaylarla da öne çıkıyor. İşte tüylerinizi diken diken edecek dünyanın en garip yılında yaşananlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
"THE HUMAN FLY": TARİHİ TEHLİKELİ GÖSTERİLER
John Reynolds, "The Human Fly" olarak bilinen akrobat, ölüme meydan okuyan gösterileriyle tanınıyordu. Washington D.C'de, Lansburgh mobilya şirketi binasının tepesinde yaptığı tehlikeli performanslarıyla büyük ilgi çekti. Binlerce kişi önünde örümcek adam gibi tırmanarak ve tehlikeli uçlarda durarak seyircileri büyülüyordu. Bu cesur şovlar, zamanının ötesinde bir eğlence anlayışını temsil ederken, akrobatik performansların popülerliğini artıran etkenlerden biri olarak öne çıkıyordu.
GÜNEY AFRİKA'DAN CALİFORNİA'YA DEVEKUŞU İHRACATI
Edwin Cawston, Güney Afrika'dan Amerika'nın Kaliforniya eyaletine 50 devekuşu getirterek bir ilke imza attı. Bu hareketiyle o dönemin en popüler eğlencelerinden birini hayata geçirdi.
Bu eğlence, hayvan hakları açısından büyük bir sorun teşkil etmekteydi. Cawston, devekuşlarına eziyet ederek onları fayton çektiriyor ve gelen turistlere bu hayvanlar üzerinde gezinti yapma imkanı sunuyordu.
RADYOAKTİVİTE ÇILGINLIĞI: RADYASON FİTİLLER
1917 yılında, radyoaktivitenin tehlikeleri henüz tam olarak anlaşılamamışken, insanlar radyoaktif madde içeren rektal fitiller kullanıyordu. Bu ürünler 'sağlık fışkırtan atomlar' olarak tanıtılıyor ve halk tarafından yoğun ilgi görüyordu.
YATAKLARIN CAN YELEĞİ OLARAK KULLANIMI
ABD, Birinci Dünya Savaşı sırasında askerlerine yataklarını can yeleği olarak kullanmaları için eğitim verdi. Ancak bu yöntem pratikte işe yaramadığı kısa sürede anlaşıldı.