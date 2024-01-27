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Haberler Galeri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsılırken, katil Zeynel Boyacı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Önce arkadaşını öldüren ardından da baldızını öldürdüğü de belirlenen katilin ölüm listesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:45 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 07:45
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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Antalya'da, ailesi ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın 'Tatlı Sert' programına çıkınca, 37 gün önce kaybolan motokurye Ali Diken'i (32) öldürüp gömdüğünü itiraf eden ve 13 Ağustos'ta kaybolan baldızı Zeynep Ece Aksay'ı (26) da öldürdüğü ortaya çıkan Zeynel Boyacı (33), emniyetteki işlemlerinin ardından eşi İlkay Boyacı ve arkadaşı M.Ç. ile birlikte adliyeye sevk edildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Vahşi cinayetlerin detayları da ortaya çıktı. Zeynel Boyacı'nın, arkadaşı olan kurye Ali Diken'i kendisine ağır hakaretler ve küfrettiği için döverek öldürdüğünü anlattığı öğrenildi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Bu itiraf üzerine gösterdiği yerde kazı yapılınca, Diken'in cesedi bulundu. Ardından gözaltına alınan eşi İlkay Boyacı'nın da polislere, "Kardeşim Zeynep Ece'yi de döverek öldürdü" dediği belirlendi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Bunun üzerine genç kızın cesedi de Diken'in cesedinin bulunduğu yere 30 metre mesafede toprağa gömülü bulundu. Baba Mustafa Aksay'ın ise "Kızım kaybolunca, damadım ve büyük kızım, 'Zeynep Ece birine kaçtı. Yakında döner' dedi. Meğerse kızımın katili damadımmış. İnanamıyorum" dedi.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Bu arada Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, geçen 22 Aralık'ta, baldızı Zeynep Ece Aksay ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Çayantürk'ü de öldürmeyi planladığını anlatarak, "Bunun için kısa bir ip buldum. Mehmet'i arayıp, bir yakınımın tarlasının sınırını iple ölçeceğimizi söyledim.