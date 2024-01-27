Müge Anlı ile Tatlı Sert’te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı’nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu

Bu arada Zeynel Boyacı'nın ifadesinde, geçen 22 Aralık'ta, baldızı Zeynep Ece Aksay ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Mehmet Çayantürk'ü de öldürmeyi planladığını anlatarak, "Bunun için kısa bir ip buldum. Mehmet'i arayıp, bir yakınımın tarlasının sınırını iple ölçeceğimizi söyledim.