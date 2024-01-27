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Müge Anlı ile Tatlı Sert'te cinayeti itiraf etmişti! Zeynel Boyacı'nın ölüm listesi ortaya çıktı | Her detayı kan dondurdu
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsılırken, katil Zeynel Boyacı ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Önce arkadaşını öldüren ardından da baldızını öldürdüğü de belirlenen katilin ölüm listesi ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 27.01.2024 07:45Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 07:45