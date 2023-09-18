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Müge Anlı'da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir mucize daha yaşandı. Tatil için gittiği Manisa'da kuşu Maviş'i kaybeden 90 yaşındaki Ayşe Teyze ile kızı, Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Ayşe Kaygısız'ın sözleri izleyicileri duygulandırırken Maviş'le ilgili ihbar yağmıştı. Bugünkü yayında ise mucize kavuşma gerçekleşti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.09.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 18.09.2023 13:13
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Müge Anlı’da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 90 yaşındaki Ayşe Kaygısız'a yardım eşi uzattı. Ayşe teyzenin programa başvurma nedeni ise hayli ilginçti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müge Anlı’da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

Tatil için gittiği Manisa'da kuşunu kaybeden 90 yaşındaki Ayşe teyze, 16 gündür kayıp olan kuşu Maviş'in bulunması için programa başvurdu. Yaşlı kadının sözleri izleyenleri duygulandırdı.

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Müge Anlı’da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

"BANA 'AYŞEM' DERDİ"

Eşi öldükten sonra aldığı 'Maviş' isimli muhabbet kuşu kaybolunca büyük üzüntü yaşayan Ayşe teyze, "Maviş benim çocuğum gibiydi. Bana 'Ayşe, Ayşem' derdi. Ben son günlerimi onunla yaşıyordum. İsterlerse 100 tane kuş alsınlar onun yerini kimse tutmaz" diyerek tüm stüdyoyu üzüntüye boğdu.

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Müge Anlı’da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

Maviş'in yerine başka kuş alan çocuklarının bu davranışını fark eden Ayşe teyze, alınan kuşun Maviş gibi olmadığını ifade ederek, "Kimse onun yerini tutamaz." dedi. Yaşlı kadın ayrıca tüm umutlarını Müge Anlı'ya bağladığını söyledi.

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Müge Anlı’da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

Ayşe teyzenin kızının sözleri ise olayın seyrini değiştirdi. Manisa'da bir PetShop sahibinin, kaybolan Maviş ile ilgili bir şeyler bildiğini dile getiren kadın, PetShop sahibinin, "Buraya birileri geldi. Kuş 'Ayşe, Ayşe' diyormuş. Sonra kuşa kafes, yem alıp İstanbul'a gittiler" dediğini ileri sürdü.