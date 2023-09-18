Müge Anlı’da bir mucize daha! Ayşe teyze ‘Karabiber Gözlü’süne canlı yayında kavuştu

Maviş'in yerine başka kuş alan çocuklarının bu davranışını fark eden Ayşe teyze, alınan kuşun Maviş gibi olmadığını ifade ederek, "Kimse onun yerini tutamaz." dedi. Yaşlı kadın ayrıca tüm umutlarını Müge Anlı'ya bağladığını söyledi.