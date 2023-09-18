Elif Çakal davasında mütalaa açıklandı! Alkol içirerek kendini bilmez hale getirmişler

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Açıklanan mütalaada sanıklar Kalmaz ile Bökü'nün 'ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme', 'birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçlarından toplamda 24 yıl 6'şar aydan 40'ar yıla kadar hapis, diğer sanıklar S.T. ile T.Y.'nin ise aynı suçlardan olay tarihinde yaşlarının küçük olduğu da dikkate alınarak 3'er yıldan 22 yıl 11'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Aynı zamanda sanıkların tutuklanmaları da istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ile avukatlarına savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve tutuklama taleplerinin verilecek karar ile birlikte değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.