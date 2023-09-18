Elif Çakal davasında mütalaa açıklandı! Alkol içirerek kendini bilmez hale getirmişler
Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, sanıkların Çakal ile buluşup onu darp etmeyi planladıklarını, Çakal'ın ise darptan kaçarken sendeleyip uçurumdan düştüğünü belirtti. Açıklanan mütalaada sanıkların maktule alkol içirerek kendini bilmez hale getirdikleri aktarıldı.
Giriş Tarihi: 18.09.2023
13:58
İstanbul Sultangazi'de uçurumda cesedi bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölümüne ilişkin olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük olan 4 sanığın yargılanmalarına devam edildi. İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki anne Hacer Çakal ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye tutuksuz sanık Gürkan Kalmaz ve suça sürüklenen çocuk T.Y. de sanık avukatlarıyla birlikte katıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
ELİF İLE BULUŞUP ONU DARP ETMEYİ PLANLADIKLARI AKTARILDI Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, suça sürüklenen çocuklar S.T. ile T.Y.'nin maktul Elif Çakal ile olay günü buluşarak onu darp etmeyi planladıklarını, yanlarına sanıklar Gürkan Kalmaz ile Ufuk Bökü'yü de aldıklarını, önce maktule alkol içirerek kendini bilmez hale getirdiklerini aktardı.
DARPTAN KAÇARKEN SENDELEYİP UÇURUMDAN DÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ Açıklanan mütalaada, suça sürüklenen çocukların ve sanıkların Elif Çakal'ı maden sahasına başka bir arkadaşlarının yanına gitme bahanesi ile götürdüklerini, burada S.T. ile T.Y.'nin Elif'in ellerini, ayaklarını ve vücudunun çeşitli yerlerini yaraladıklarını, sanıkların ise olaya müdahale etmeyerek video kaydına aldıkları anlatıldı. Elif Çakal'ın S.T. ile T.Y.'den kaçarken sendelediğinin belirtildiği mütalaada, sonrasında Çakal'ın uçurumdan aşağıya düştüğü ve hayatını kaybettiği kaydedildi.
TEHLİKELİ OLDUĞUNU BİLMELERİNE RAĞMEN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUKLARI KAYDEDİLDİ Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların savunmalarının da birbiriyle uyumlu olmadığının belirtildiği mütalaada, gerçekleştirdikleri davranışın Elif Çakal'ın hayatıyla ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturduğunu bilmelerine rağmen sonucun gerçekleşmesine icrai davranışları neticesinde sebep olmak suretiyle ölümüne neden oldukları da aktarıldı.
TUTUKLANMALARI İSTENDİ Açıklanan mütalaada sanıklar Kalmaz ile Bökü'nün 'ihmali davranışla çocuğu kasten öldürme', 'birden fazla kişiyle birlikte çocuğu hürriyetinden yoksun kılma' ve 'sağlık için tehlikeli madde temin etme' suçlarından toplamda 24 yıl 6'şar aydan 40'ar yıla kadar hapis, diğer sanıklar S.T. ile T.Y.'nin ise aynı suçlardan olay tarihinde yaşlarının küçük olduğu da dikkate alınarak 3'er yıldan 22 yıl 11'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Aynı zamanda sanıkların tutuklanmaları da istendi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ile avukatlarına savunma hazırlayabilmeleri için süre verilmesine ve tutuklama taleplerinin verilecek karar ile birlikte değerlendirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.