Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

"'FOTOĞRAFLARIMI YAYINLAYACAĞIM DİYEREK' TEHDİT ETTİ"

Mağdur olduğunu ifade eden Renginar Ahmet, "2020'de Antalya sahilde buluştuk. Bana, 'İstanbul'da çalışır mısın?' dedi. Beni pazarlamaya çalıştı. Benim fotoğraflarımı çekmiş. Senin görüntülerini yayınlayacağım diyerek beni tehdit etti. 'Bulgaristan sana der gelecek" dedi.