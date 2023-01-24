24 Ocak 2023, Salı
Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir garip dolandırılma hikayesi gündeme geldi. Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Sait Urgan tarafından dolandırıldığını söyleyen Renginar Ahmed, 35 bin eurosunu kaptırdığını öne sürdü. İddiaların odağındaki Mehmet Sait Urgan, programa bağlanarak ''Renginar benim çoraplarımı koklardı'' itirafıyla izleyenleri hayrete düşürdü.
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:31
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