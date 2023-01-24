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Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bir garip dolandırılma hikayesi gündeme geldi. Sosyal medyadan tanıştığı Mehmet Sait Urgan tarafından dolandırıldığını söyleyen Renginar Ahmed, 35 bin eurosunu kaptırdığını öne sürdü. İddiaların odağındaki Mehmet Sait Urgan, programa bağlanarak ''Renginar benim çoraplarımı koklardı'' itirafıyla izleyenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:29 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:31
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Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

ATV ekranlarının gündem yaratan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yine sonucu merakla beklenen konular ele alındı. Programa katılan Renginar Ahmet, Mehmet Sait'in kendisini dolandırdığını iddia etti.

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Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

Yayına katılan Sait, 4 yıldır Renginar Ahmet'ten kaçtığını söyledi. Ahmet ise, 2 yıldır görüşmediklerini söyleyerek iddiaları yalanladı.

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Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

"'FOTOĞRAFLARIMI YAYINLAYACAĞIM DİYEREK' TEHDİT ETTİ"

Mağdur olduğunu ifade eden Renginar Ahmet, "2020'de Antalya sahilde buluştuk. Bana, 'İstanbul'da çalışır mısın?' dedi. Beni pazarlamaya çalıştı. Benim fotoğraflarımı çekmiş. Senin görüntülerini yayınlayacağım diyerek beni tehdit etti. 'Bulgaristan sana der gelecek" dedi.

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Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

"35 BİN EURO KAPTIRDIM"

Mehmet Sait Urgan uğruna 30 yıllık evliliğini bitirdiğini açıklayan Renginar Ahmed, aşık olduğu adama 35 bin Euro kaptırdığını öne sürdü.

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Müge Anlı’da bir garip dolandırıcı olayı! Renginar Ahmed ve Mehmet Sait Urgan canlı yayında yüzleşti: Çoraplarımı koklardı

MEHMET SAİT SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bugünkü canlı yayında Renginar Ahmed, iddiaların odağındaki Mehmet Sait Urgan ile yüzleşti.