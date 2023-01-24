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Haberler Galeri 2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

Oscar heyecanı için geri sayım başlarken film severler ve sinema dünyasını yakından takip edenler 95'nci Akademi Ödülleri'ne dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki 95. Oscar ödül töreni ne zaman yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:52 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:52
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2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri bilinen adıyla Oscar törenlerinin 95'ncisi için nefesler tutuldu. Hangi filmlerin aday gösterileceği ve en iyi kadın, erkek oyuncu ödülüne kimin layık görüleceği merak ediliyor. Peki 95. Oscar ödül töreni ne zaman yapılacak? Oscar adayları belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

2023 OSCAR TÖRENİ NE ZAMAN?

Sinemanın zirvesi 95. Akademi Ödülleri'nde final oylaması 7 Mart'ta son bulacak. Ödül töreni 12 Mart 2023 tarihinde yapılacak. Türkiye'den 13 Mart 2023 günü TSİ ile sabaha karşı izlenecek.

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2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

OSCAR ULUSLARARASI FİLM KATEGORİSİ KISA LİSTESİ

95'inci Akademi Ödülleri'nin 'Uluslararası Film' kategorisinin kısa listesi belli oldu. İşte o filmler;

'Argentina, 1985' (Arjantin),

'Corsage' (Avusturya),

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2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

'Close' (Belçika),

'Return To Seoul' (Kamboçya),

'Holy Spider' (Danimarka),

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2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

'Saint Omer' (Fransa),

'All Quiet On The Western Front' (Almanya),

'Last Film Show' (Hindistan),

'The Quiet Girl' (İrlanda),