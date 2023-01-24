2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?

Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden Akademi Ödülleri bilinen adıyla Oscar törenlerinin 95'ncisi için nefesler tutuldu. Hangi filmlerin aday gösterileceği ve en iyi kadın, erkek oyuncu ödülüne kimin layık görüleceği merak ediliyor. Peki 95. Oscar ödül töreni ne zaman yapılacak? Oscar adayları belli oldu mu?