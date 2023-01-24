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2023 Oscar adayları: Tüm dallardaki Oscar adaylıkları! 95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?
Oscar heyecanı için geri sayım başlarken film severler ve sinema dünyasını yakından takip edenler 95'nci Akademi Ödülleri'ne dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "95. Akademi Ödülleri ödül töreni ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki 95. Oscar ödül töreni ne zaman yapılacak?