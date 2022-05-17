Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç cinayetinde anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde Hami Kıcı müebbet hapis cezasına çarptırılırken anne Amanet serbest bırakıldı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülüzar Amanet şoke eden ayrıntılar anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...