17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Bir süre önce Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme getirilen Şiar Kılıç cinayetinde anne Gülüzar Amanet ile erkek arkadaşı Hami Kıcı, tutuklanmıştı. Yürütülen soruşturma neticesinde Hami Kıcı müebbet hapis cezasına çarptırılırken anne Amanet serbest bırakıldı. Müge Anlı canlı yayınına katılan Gülüzar Amanet şoke eden ayrıntılar anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 17.05.2022 16:33 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 16:33
  • 1
  • 11
Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Şiar Kılıç cinayeti tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş, anne Gülüzar Amanet ve sevgilisi Hami Kıcı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Yapılan soruşturma sonrası Hami Kıcı'nın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Oğlunu öldürmekle yargılanan anne Gülüzar serbest kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayınına geldi.

  • 3
  • 11
Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Açıktan okul okuduğunu, grafiker olmak istediğini söyledi.

  • 4
  • 11
Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Kendine yepyeni hayat kurduğunu söyleyen Gülüzar, Hami'den şiddet gördüğünü ve eve hapis edildiğini anlattı.

  • 5
  • 11
Müge Anlı’da araştırılmıştı! Şiar Kılıç’ın annesi Gülüzar Amanet dehşeti tek tek anlattı! “3 gün boyunca cesetle yattım”

Oğlunu kendisinin öldürmediğini anlatan Amanet, Hami'nin oğlunu öldürdüğünü ve evi ateşe verdiğini de söyledi.