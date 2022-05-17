Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları ise kameralara yansıdı.