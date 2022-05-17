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Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

İstanbul'un, Kağıthane ilçesinde eli sopalı iki amcanın, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü olayda karar çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki amcadan biri ev hapsi cezasına çarptırıldı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözü dönen amcaların yaşattığı kabus kameralara saniye saniye yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:12
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Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

12 Mayıs Perşembe günü Kağıthane Çağlayan Adliyesinde akşam saat 22.00'da meydana gelen olayda, Özgül K. ve eşi Mehmet Emin K.'nın bir süre önce boşanmaya karar vermişti.

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Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

CANİ AMCALAR ÖNCE TEHDİT ETTİ

Boşanma sürecinde olan ailenin ikiz çocukları olan E.K. (17) ve B.K. (17) iddiaya göre, boşanma aşamasında annelerine hak vererek destekte bulundu. Bu sebeple ikiz kardeşler amcaları tarafından tehditler gelmeye başladı.

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Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

YOLLARINI KESİP SOPALARLA SALDIRDILAR

İkiz kardeşler evlerine dönerken amcaları Yılmaz K. (32) ve Ömer K. (26) tarafından araçla yolları kesildi. İki kardeş, amcaları tarafından sokak ortasında sopalarla dövüldü. Sesleri duyan çevredekiler duruma tepki gösterince saldırgan 2 amca çevredekilere bağırarak karşılık verdi.

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Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

Şahıslar daha sonra da geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, kollarından ve bacaklarından yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp anları ise kameralara yansıdı.

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Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Olayın ardından ikiz kardeşlerin şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüpheli Yılmaz K. ile kardeşi Ömer K.'yı kıskıvrak yakaladı.