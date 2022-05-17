17 Mayıs 2022, Salı
Annelerini savunan ikizlere amcalarından öldüresiye dayak kamerada! Biri serbest diğeri ev hapsinde
İstanbul'un, Kağıthane ilçesinde eli sopalı iki amcanın, anne ve babaları boşanan ikiz yeğenlerini sokak ortasında öldüresiye dövdüğü olayda karar çıktı. Çağlayan Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan iki amcadan biri ev hapsi cezasına çarptırıldı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Gözü dönen amcaların yaşattığı kabus kameralara saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 14:05 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 14:12
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