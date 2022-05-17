17 Mayıs 2022, Salı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan müjde! Koronavirüsün son günlerindeyiz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki başarılı hamleleri meyvelerini vermeye devam ediyor. Koronavirüste vaka sayısı günlük 1500'ün altına düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada milyonları sevindiren haberi verdi. Bakan Koca "Birlikte hareket ederek büyük mücadele verdiğimiz koronavirüs salgınının son günlerindeyiz" ifadelerine yer verdi.
Giriş Tarihi: 17.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 18:24
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