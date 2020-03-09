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Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

Müge Anlı'da araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan Zehra'nın cesedi ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde bulundu. Kızlarının katilinin bulunması için Müge Anlı'ya başvuran ailenin canlı yayında anlattığı detaylar kan dondurdu. Müge Anlı'nın canlı yayında söylediği Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" sözleri tüyler ürpertti. Peki 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ı kim öldürdü? İşte 6 Mart Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

Müge Anlıda araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde izler kimi işaret ediyor? ZEHRA TOPDAĞ CİNAYETİNDE İZLER KİMİ İŞARET EDİYOR?

Giriş Tarihi: 09.03.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 17:44
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Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

Müge Anlı ve ekibi, 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ın katilini arıyor. 6 yıl önce Şanlıurfa'da Akdilek Köyü'nde öldürülen Zehra Toğdağ'ın ölümüyle ilgili detaylar kan dondurdu. 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde kaybolan ve ertesi gün evlerinin avlusunda bir çuvalın içinde cesedi bulunan Zehra Topdağ'ın katili kim? Şüphelerin odağındaki isim Kadriye, Müge Anlı canlı yayınında konuştu.

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Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

6 yaşındaki Zehra, Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'ndeki evlerinden bir anda kayboldu. Sabah saatlerinde kaybolan küçük kızı son göre kişi ise yengesi Kadriye Hanım'dı. Bir çuvalın içinde öldürülmüş olarak bulunan ve 5 dakika önce öldürüldüğü tespit edilen Zehra'yı son gören kişi olan Kadriye Hanım Müge Anlı canlı yayınına katıldı.

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Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

Şüphelerin odağında olan Kadriye Hanım, ortaya atılan iddiaları kabul etmezken Müge Anlı, stüdyodaki Topdağ ailesine sözleriyle dikkat çekti.

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Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

"İÇİNİZDEN BİRİ KATİL!"

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında şaşırtan diyaloglar ekranlara geldi. Programda Müge Anlı, Topdağ'ın yakınlarına "İçinizden biri katil biliyorsunuz değil mi?" dedi.

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Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

Müge Anlı, küçük Zehra'nın, evden birinin öldürdüğüne dikkat çekti. Çünkü jandarma ekipleri arama yaptığında 6 yaşındaki kız hiçbir yerde bulunamadı ancak komutanın evleri de aramak istemesi üzerine katil korktu ve küçük Zehra'yı öldürüp çuvalın içine koyduktan sonra avluya bıraktı. Bu sebepten de Zehra Topdağ'ın cesedi bulunduğunda yaklaşık 5 - 6 dakika önce can verdiği ortaya çıktı.