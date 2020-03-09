Müge Anlı’da araştırılan Zehra Topdağ cinayetinde şok gelişme! “İçinizden biri katil...”

Müge Anlı'da araştırılan 6 yaşındaki Zehra Topdağ cinayetinde flaş gelişme yaşandı. 6 yıl önce Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde kaybolan ve ailesi tarafından her yerde aranan Zehra'nın cesedi ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde bulundu. Kızlarının katilinin bulunması için Müge Anlı'ya başvuran ailenin canlı yayında anlattığı detaylar kan dondurdu. Müge Anlı'nın canlı yayında söylediği Müge Anlı'nın, "Katil içinizden birisi biliyorsunuz değil mi?" sözleri tüyler ürpertti. Peki 6 yaşındaki Zehra Topdağ'ı kim öldürdü? İşte 6 Mart Pazartesi günü Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...