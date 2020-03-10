BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...
10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuruyor. Baldo pirinç, tereyağı, chia tohumu, beyaz kinoa, bulgur, makarna çeşitleri, ton balığı, turşu çeşitleri, sos çeşitleri, sirke çeşitleri, şarküteri ürünleri gibi birçok ürün müşterisini bekliyor. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? BİM müşterilerini bu hafta hangi ürünler bekliyor? İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...
Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:15Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 09:21