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BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu satışa çıktı. Birbirinden muhteşem ürünler salı gününe damga vuruyor. Baldo pirinç, tereyağı, chia tohumu, beyaz kinoa, bulgur, makarna çeşitleri, ton balığı, turşu çeşitleri, sos çeşitleri, sirke çeşitleri, şarküteri ürünleri gibi birçok ürün müşterisini bekliyor. Peki, BİM'de salı günü indirimleri neler? BİM müşterilerini bu hafta hangi ürünler bekliyor? İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 10.03.2020 09:15 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020 09:21
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BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM 10 Mart 2020 kataloğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 8 bin 348 mağazası bulunan BİM marketler her hafta salı ve cuma kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler fırsatı sunuyor. Bu haftaki salı günü indirimlerini sizler için derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı katalogda, bakliyat ve şarküteri ürünleri ön plana çıkıyor. İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM 10 Mart indirimlerinde Baldo Pirinç Efsane 5 kg 38,90 TL fiyatı ile satışa çıktı.

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BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM 10 Mart indirimlerinde Geleneksel Kova Tereyağı Pervin 950 g. 42,90 TLfiyatı ile satışa çıktı.

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BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM 10 Mart indirimlerinde Chia Tohumu/ Beyaz Kinoa A la Çiftçi 250 g. 6,95 TL fiyatı ile satışa çıktı.

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BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM 10 Mart indirimlerinde Esmer Köftelik Bulgur/ Tam Tane Bulgur/ Şehriyeli Bulgur A la Çiftçi 1000 g. 5,50 TL fiyatı ile satışa çıktı.