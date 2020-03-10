BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: Bakliyat ürünleri ön plana çıkıyor! İşte güncel BİM kataloğu...

BİM 10 Mart 2020 kataloğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. 8 bin 348 mağazası bulunan BİM marketler her hafta salı ve cuma kataloğu ile müşterilerine indirimli ürünler fırsatı sunuyor. Bu haftaki salı günü indirimlerini sizler için derledik. Çeşit çeşit ürünlerin yer aldığı katalogda, bakliyat ve şarküteri ürünleri ön plana çıkıyor. İşte 10 Mart 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...