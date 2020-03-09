Yeşilçam ustası Kemal Sunal'ın Salako filmindeki Emine son haliyle olay oldu

Yeşilçam'a damga vuran ve Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı Salako filmi yıllar geçmesine rağmen her izleyeni güldürmeyi başarıyor. Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü. Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...